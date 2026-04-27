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Real Consulting: Πάνω από 10% το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil
Ανακοινώσεις
19:30 - 27 Απρ 2026

Real Consulting: Πάνω από 10% το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING A.E», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8755501000 και έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 268 Τ.Κ. 15232 (η Εταιρεία), ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι το ποσοστό της IREON INVESTMENTS LTD επί των δικαιωμάτων ψήφου της REAL CONSULTING Α.Ε., κατόπιν χρηματιστηριακής συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε στις 24.04.2026 (ημερομηνία κρίσιμης συναλλαγής), διαμορφώθηκε σε 10,03% έναντι 8,40% προηγουμένως.

Πριν την ημερομηνία κρίσιμης συναλλαγής η θυγατρική της IREON INVESTMENTS LTD με την επωνυμία IREON VENTURES LTD κατείχε ποσοστό 0,07% των δικαιωμάτων ψήφου της REAL CONSULTING Α.Ε. Οι εταιρείες IREON INVESTMENTS LTD & IREON VENTURES LTD εδρεύουν στην Κύπρο. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. είναι ελέγχων μέτοχος κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1γ) του Ν. 3556/2007 της IREON INVESTMENTS LTD και ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 10,10% των δικαιωμάτων ψήφου της REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ την 09.02.2026, το έμμεσο ποσοστό της επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήρχετο σε 7,077%.

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