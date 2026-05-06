Trastor: ΑΜΚ έως €150 εκατ. για ενίσχυση χαρτοφυλακίου ακινήτων

Σε συνέχεια της από 4 Μαΐου 2026 ανακοίνωσης, η Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (η «Εταιρεία») διευκρινίζει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα, σε σχέση με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο (η «Αύξηση»):

Το ονομαστικό ποσό της Αύξησης ανέρχεται σε έως και εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€75.000.000). Μέσω της εν λόγω Αύξησης, η Εταιρεία αποσκοπεί στην άντληση συνολικών κεφαλαίων έως του ποσού των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€150.000.000), λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν διαφοράς υπέρ το άρτιο.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Αύξησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρουσιάζονται ως πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια, αμεροληψία ή πληρότητά τους, για οποιονδήποτε σκοπό.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κινητές αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν έχουν καταχωριστεί ή εξαιρούνται από την καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»). Η Εταιρεία δεν προτίθεται να καταχωρίσει οποιοδήποτε τμήμα των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν ή να πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνεται μέσω πληροφοριακού δελτίου που θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τη διοίκησή της, καθώς και οικονομικές καταστάσεις. Αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης δεν διανέμονται ή αποστέλλονται, ούτε πρέπει να διανεμηθούν ή να σταλούν, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διανομή του παρόντος υλικού ενδέχεται να είναι παράνομη σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Το παρόν υλικό δεν προορίζεται για διανομή στον Καναδά, την Ιαπωνία ή την Αυστραλία. Οι πληροφορίες στα παρόντα υλικά δεν αποτελούν προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στον Καναδά, την Ιαπωνία ή την Αυστραλία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δύνανται να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές (qualified institutional buyers) σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α., και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει, δεν αποτελεί και δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για αγορά ή εγγραφή σε κινητές αξίες στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση της νομοθεσίας της εν λόγω δικαιοδοσίας. Η προσφορά και η πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν καταχωριστεί, ούτε θα καταχωριστούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά ή της Ιαπωνίας.

Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά ή την Ιαπωνία ή σε, ή για λογαριασμό ή προς όφελος, οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά ή της Ιαπωνίας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτιστεί με βάση την παραδοχή ότι οποιαδήποτε προσφορά των μετοχών που αναφέρονται στο παρόν σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), πλην της Ελλάδας, που εφαρμόζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), θα πραγματοποιηθεί βάσει εξαίρεσης δυνάμει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως ενσωματώθηκε στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα ανακοίνωση μπορεί να το πράξει μόνο υπό συνθήκες στις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τις Jefferies GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Eurobank A.E. ή Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (συλλογικά, οι «Διαχειριστές») να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να δημοσιεύσει συμπλήρωμα σε ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά.

Οποιαδήποτε προσφορά απόκτησης κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν πέραν της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (η «Διεθνής Προσφορά») θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στο πληροφοριακό δελτίο, το οποίο θα εκδοθεί σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η προσφορά μετοχών που αναφέρεται στο παρόν θα πραγματοποιηθεί.

Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς των μετοχών που αναφέρονται στο παρόν μέσω οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, πέραν των προσφορών που πραγματοποιούνται από τους Διαχειριστές και οι οποίες αποτελούν την τελική τοποθέτηση των μετοχών που προβλέπεται στην παρούσα ανακοίνωση. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών υπό συνθήκες στις οποίες προκύπτει υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε Διαχειριστή να δημοσιεύσει ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτιστεί με βάση την παραδοχή ότι οποιαδήποτε προσφορά των μετοχών που αναφέρονται στο παρόν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιηθεί βάσει εξαίρεσης δυνάμει του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 των Κανονισμών Δημοσίων Προσφορών και Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση του 2024 («POATRs»). Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή 3 προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα ανακοίνωση μπορεί να το πράξει μόνο υπό συνθήκες που εμπίπτουν στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 των POATRs. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς των μετοχών που αναφέρονται στο παρόν μέσω οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, πέραν των προσφορών που πραγματοποιούνται από τους Διαχειριστές και οι οποίες αποτελούν την τελική τοποθέτηση των μετοχών που προβλέπεται στην παρούσα ανακοίνωση. Ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών υπό συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που εμπίπτουν στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 1 των POATRs.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση προορίζεται για διανομή μόνο σε και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία (i) διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στο Άρθρο 19(5) του Διατάγματος περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση) 2005 (όπως τροποποιήθηκε, το «Διάταγμα Χρηματοοικονομικής Προώθησης»), (ii) εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(a) έως (d) («εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης, μη εταιρικές ενώσεις κλπ.») του Διατάγματος Χρηματοοικονομικής Προώθησης, (iii) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (iv) είναι πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί πρόσκληση ή προτροπή για συμμετοχή σε επενδυτική δραστηριότητα (κατά την έννοια του άρθρου 21 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000) σε σχέση με την έκδοση ή πώληση οποιωνδήποτε κινητών αξιών μπορεί άλλως νομίμως να κοινοποιηθεί ή να προκληθεί η κοινοποίησή της (όλα τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρονται συλλογικά ως «σχετικά πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε σχετικά πρόσωπα και δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενεργειών ή να χρησιμοποιηθεί ως βάση από πρόσωπα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε σχετικά πρόσωπα και θα πραγματοποιείται μόνο με σχετικά πρόσωπα.

Η προσφορά μετοχών που αναφέρεται στο παρόν ενδέχεται να επηρεαστεί από μια σειρά περιστάσεων, όπως οι συνθήκες της αγοράς, και υπόκειται σε εταιρικές εγκρίσεις από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθεί. Δεν θα πρέπει να βασίσετε τις οικονομικές σας αποφάσεις στις προθέσεις της Εταιρείας σε σχέση με την προσφορά μετοχών που αναφέρεται στο παρόν σε αυτό το στάδιο. Η απόκτηση επενδύσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να εκθέσει έναν επενδυτή σε σημαντικό κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του επενδυμένου ποσού. Τα πρόσωπα που εξετάζουν τέτοιες επενδύσεις θα πρέπει να συμβουλεύονται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών για τέτοιες επενδύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί σύσταση σχετικά με την προσφορά μετοχών που αναφέρεται στο παρόν. Η αξία των μετοχών μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με την καταλληλότητα της Συνδυασμένης Προσφοράς για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.