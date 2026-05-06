Ράλι στο Χρηματιστήριο – «Στήριγμα» οι τράπεζες, για το 4x4 η Metlen

Η εικόνα της αγοράς είναι αισθητά βελτιωμένη σήμερα (6/5), με καλύτερη συμμετοχή σε συγκεκριμένους κλάδους, αφήνοντας περιθώριο για συνέχιση της αντίδρασης. «Στόχος» ο ΓΔ να μείνει πάνω από τις 2.200 μονάδες, με στήριξη από τις τράπεζες και επιλεγμένες βιομηχανικές μετοχές που διατηρούν το θετικό πρόσημο στην τάση.

Παρά τη θετική προσπάθεια, το περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο, με τις κινήσεις να επηρεάζονται από τις εξελίξεις στο Ορμούζ, τις διακυμάνσεις στο πετρέλαιο και την πορεία των αποδόσεων των ομολόγων.

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η πρόσφατη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή στηρίζει βραχυπρόθεσμα το επενδυτικό κλίμα, χωρίς όμως να εξαλείφει τον κίνδυνο απότομων μεταβολών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επόμενες συνεδριάσεις θα είναι καθοριστικές για το αν η τρέχουσα αντίδραση θα αποκτήσει διάρκεια ή αν θα παραμείνει μια επιλεκτική, βραχυπρόθεσμη κίνηση μεταξύ κλάδων.

Στα κρίσιμα σημεία παρακολούθησης, ο ΓΔ, καθώς η αγορά παραμένει σε φάση βραχυπρόθεσμης ανοδικής αντίδρασης, αλλά το βασικό ζητούμενο είναι αν μπορεί να υπάρξει συνέχεια και διατήρηση πάνω από τη ζώνη των 2.200–2.220 μονάδων.

Πάντως, το άνοιγμα της Τετάρτης (6/5) είναι εντυπωσιακό, καθώς ο ΓΔ κινείται στα «πράσινα» σημειώνοντας άνοδο κοντά στο +1,7% που τον φέρνει στις 2.266,92 μονάδες. Το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.254,31 μονάδες και το υψηλό στις 2.268,16 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατακτά τις 5.759,130 μονάδες με άνοδο +1,94%.

Η Allwyn κινείται στα «πράσινα» με κέρδη +3,35%, ενώ η Metlen πηγαίνει για το 4x4 και ενισχύεται κατά +2,47% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι στο +1,06%.

Θετική η εικόνα και στις τράπεζες: Alpha Bank +3,6%, Eurobank +2,9%, Optima Bank +2,7%, ΕΤΕ +1,51% και Τράπεζα Πειραιώς +3,04%.

Στα εταιρικά, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις ΕΛΧΑ –Viohalco – Cenergy, όπου συνεχίζονται οι ισχυρές ροές, με την ΕΛΧΑ να ξεχωρίζει λόγω αυξημένου όγκου και επιτάχυνσης, με την ανοδική τάση να επικρατεί όσο κρατάει πάνω από τα 4,00€ (στηρίξεις 4,00€ / 3,90€ / 3,65€, διάσπαση των 4,35€ με όγκο ανοίγει δρόμο για 4,50€).

Η ΑΒΑΞ παρουσιάζει βραχυπρόθεσμα θετική εικόνα με επαναφορά πάνω από τα 3,20€, με στόχο τη ζώνη 3,30–3,35€ όσο διατηρεί στηρίξεις στα 3,10–3,12€.

Θετική τεχνική εικόνα παρουσιάζει και ο ΑΔΜΗΕ μετά το breakout άνω των 3,10€, με στήριξη στα 3,15– 3,20€ και αντιστάσεις στα 3,30–3,35€, ενώ η ΛΑΒΙ διατηρεί ανοδική τάση πάνω από 1,44–1,45€, με επόμενη αντίσταση 1,54–1,60€.

Η ΦΑΙΣ κάνει προσπάθεια σταθεροποίησης στα 3,60–3,65€, με στόχο τις αντιστάσεις 3,70– 3,80€. Όσο για την Prodea Investments, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πληροφοριακό δελτίο για την προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους κατόχους του ΚΟΔ 2021, για απόκτηση έως 50.000 ομολογιών (16,67% του ανεξόφλητου κεφαλαίου).

Αναμένεται η τακτική Γ.Σ. της Premia Properties στις 27 Μαΐου μεταξύ των θεμάτων και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δυνατότητα περιορισμού ή αποκλεισμού δικαιώματος προτίμησης.

Διεθνές περιβάλλον

Το διεθνές περιβάλλον συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές κλίματος και υψηλή ευαισθησία στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι αγορές αντιδρούν πλέον περισσότερο στις ενδείξεις αποκλιμάκωσης γύρω από το Ορμούζ και λιγότερο στο ίδιο το πολεμικό σκηνικό.

Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 και ο Nasdaq κινούνται σε νέα ιστορικά υψηλά, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επιστρέφει κυρίως στην τεχνολογία και στα growth μετοχές.

Παράλληλα όμως, τα τελευταία μάκρο δείχνουν επιβράδυνση στις νέες παραγγελίες και διατήρηση υψηλών πληθωριστικών πιέσεων στις υπηρεσίες, στοιχείο που κρατά ενεργό το σενάριο παρατεταμένων υψηλών επιτοκίων.

Στην Ευρώπη, η εικόνα βελτιώθηκε σημαντικά μετά την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο και το ισχυρό rebound των τραπεζών, με τον Stoxx Banks να υπεραποδίδει.

Οι αγορές συνεχίζουν να παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ενέργεια, επιτόκια και γεωπολιτικό ρίσκο. Ωστόσο, η ανανέωση των προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή οδήγησε τις ευρωπαϊκές αγορές σε ράλι το πρωί της Τετάρτης (6/5) με τον Stoxx 600 να ανοίγει με κέρδη άνω του +1,2%.

Θετικά είναι κατά βάση και τα μηνύματα από την Ασία, με τον Kospi Νότιας Κορέας να ξεχωρίζει και σήμερα, καθώς συνεχίζει να «τρέχει» με άνοδο κοντά στο +7%.

Αγορές ομολόγων: Οι αποδόσεις διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα αλλά χωρίς νέα επιτάχυνση: ΗΠΑ 10ετές: ~4,43%, Γερμανία 10ετές: ~3,07%, Γαλλία 10ετές: ~3,71%, Ελλάδα 10ετές: ~3,84%

Εμπορεύματα: Η αποκλιμάκωση στο Ορμούζ οδηγεί το πετρέλαιο σε πτώση, με αποτέλεσμα το Brent να κινείται πέριξ των 106 δολαριών (-2,75%) και το αμερικανικό αργό κοντά στα 99 δολάρια (-3,37%).

Η αγορά παρακολουθεί κυρίως αν η αποκλιμάκωση έχει διάρκεια ή αν πρόκειται απλώς για προσωρινή τεχνική εκτόνωση.

Τα πολύτιμα μέταλλα επιχειρούν αντίδραση καθώς η πτώση του πετρελαίου μειώνει προσωρινά τις πληθωριστικές ανησυχίες:

Χρυσός: >$4.600/oz,

Ασήμι: >$75/oz.

Το ευρώ κινείται κοντά στο $1,17, με την αγορά να προεξοφλεί αυξημένη πιθανότητα νέας κίνησης από την ΕΚΤ τους επόμενους μήνες, ενώ οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–ΕΕ και το ενεργειακό συνεχίζουν να επηρεάζουν το FX περιβάλλον.