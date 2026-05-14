Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΔΕΗ: «Πράσινο φως» σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €915,8 εκατ.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 23 Απριλίου 2026, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 596 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 243.251.546 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 346.481.832 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση οι ίδιες μετοχές σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α’) , ήτοι, σημειώθηκε απαρτία 70,21%. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου 2026, συζητήθηκαν και λήφθησαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγρ. 1, του Νόμου 4548/2018. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησής του, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

1. Tην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018 κατά τα προβλεπόμενα υπό παρ. 4 κατωτέρω,

2. Την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 1, του Νόμου 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β’ του ν. 4548/2018, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω,

3. Τη συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προσαρμογή οιασδήποτε άλλης συναφούς απόφασης αρμόδιου οργάνου ή πολιτικής της Εταιρείας στο νέο αριθμό των μετοχών της Εταιρείας, όπως θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και

4. Την εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 1, περ. β’, του Νόμου 4548/2018, του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως (το Δ.Σ.):

α. αποφασίσει, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι, μέχρι και το ποσό των 915.789.600 Ευρώ, με την έκδοση μέχρι και 369.270.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»)

β. καθορίσει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των εξής: της δομής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της διάθεσης των νέων μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό που θα εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφισταμένους Μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην προσφορά των νέων μετοχών, της σύναψης των απαραίτητων συμβάσεων με αλλοδαπούς ή/και ημεδαπούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οργανωτές, συντονιστές ή διαχειριστές, ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οποιασδήποτε εν γένει πράξης και ενέργειας για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένων της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), και

γ. εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Δ.Σ. ή άλλους διευθυντές της Εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού είτε χωριστά και αυτοτελώς, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετικά με τα ως άνω υπό (β) που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη δυνατότητα του Δ.Σ. να ασκήσει την εξουσία Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών, και η εν λόγω εξουσιοδότηση θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 243.251.546 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 235.204.439, κατά: 8.023.390 αποχή: 23.717. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 96,69% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση των άρθρων 3, 10, 13, 18α, 18β και 29 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗΔΕΗ +0,79% Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 3, 10, 13, 18α, 18β και 29 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗΔΕΗ +0,79% Α.Ε. και την κατόπιν αυτής Κωδικοποίησή του.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 243.251.546 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 243.213.921, κατά: 37.276 αποχή: 349. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,98% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας λόγω λήξης θητείας ισάριθμων μελών της-Επιβεβαίωση του είδους και προσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Αφενός,

- την επανεκλογή του κ. Νικήτα Γλύκα για τριετή θητεία, ήτοι, από 14.5.2026 έως 13.5.2029 για την 1η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗΔΕΗ +0,79% Α.Ε.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 243.251.546 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.Αριθμός ψήφων υπέρ: 243.011.825, κατά: 239.396 αποχή: 325. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,90% επί των έγκυρων ψήφων.

και

- την εκλογή της κυρίας Βέρρας Μαρμαλίδου, για τριετή θητεία, ήτοι, από 14.5.2026 έως 13.5.2029 για την 2η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗΔΕΗ +0,79% Α.Ε..

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 243.251.546 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 243.011.825, κατά: 239.396 αποχή: 325. Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,90% επί των έγκυρων ψήφων.

Αφετέρου και ακολούθως της επανεκλογής του κου Νικήτα Γλύκα και της εκλογής της κας Βέρρας Μαρμαλίδου ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ως των υπό β) κατωτέρω δύο (2) μη Μελών του Δ.Σ. στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητων κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως είχαν προσδιοριστεί με την από 30.4.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και επιβεβαιώθηκαν εκ νέου με την από 16.4.2025 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ως εξής: Είδος Επιτροπής Ελέγχου:

Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και τρίτους (μη Μέλη του Δ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων: α) τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και β) δύο (2) μη Μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Συνακόλουθα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με τα μέλη της κατ΄ αλφαβητική σειρά, ιδιότητα και θητεία, έχει πλέον ως εξής:

- Γκλαβάνης Χρήστος – Στέργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027.

- Γλύκας Νικήτας, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.5.2029.

- Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

- Μαρμαλίδου Βέρρα, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 13.5.2029.

- Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027.

- Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.