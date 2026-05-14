ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ
19:59 - 14 Μάι 2026

ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του άρθρου 4.1 περ.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, σε συνέχεια της από 13.02.2026 ανακοίνωσής της, ότι η συνδεδεμένη επιχείρηση της με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» («ΑΔΜΗΕ Α.Ε»), στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου, αποφάσισε δυνάμει της από 14.5.2026 απόφασης του Δοικητικού της Συμβουλίου και κατ’ εξουσιοδότηση της από 13.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό του €1.000.000.000,00, με καταβολή μετρητών (η «ΑΜΚ») τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών, ήτοι ένα Ευρώ (€1,00) ανά νέα μετοχή.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μανούσο Μανουσάκη, ή πρόσωπο που αυτός τυχόν θα εξουσιοδοτήσει, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης της σχετικής απόφασης.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη επί του θέματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Ελένη Μουστακίδου, Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3636936 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 19:42
