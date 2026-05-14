ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ

Ειδικότερα, η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών, ήτοι ένα Ευρώ (€1,00) ανά νέα μετοχή.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μανούσο Μανουσάκη, ή πρόσωπο που αυτός τυχόν θα εξουσιοδοτήσει, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης της σχετικής απόφασης.
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη επί του θέματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR. Για τους σκοπούς του Κανονισμού MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Ελένη Μουστακίδου, Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3636936 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).