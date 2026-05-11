ΔΑΑ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ - 2.116 μέτοχοι επέλεξαν το scrip dividend

Ανακοίνωση για την ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος και τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΔΑΑ.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα διανεμητέα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά (το «Μέρισμα»), συνολικού ποσού €100.000.000 (προ παρακράτησης φόρου 5%) από τους δικαιούχους του μερίσματος που επέλεξαν την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό νέων μετοχών, αντί για μετρητά (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

2.166 μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της Εταιρείας, AviAlliance GmbH και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο), ανταποκρίθηκαν θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος, επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην Εταιρεία το συνολικό ποσό των €83.248.767,16, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να ανέλθει στο 87,64% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, με την άντληση κεφαλαίων, συνολικού ποσού €83.248.767,16, μέσω επανεπένδυσης ίσου ποσού εκ του Μερίσματος από δικαιούχους, το οποίο αντιστοιχεί στην έκδοση 8.653.718 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός του αντιτίμου που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές, βάσει της τιμής διάθεσης αυτών, με το μέρος του μερίσματος που επιλέχθηκε προς επανεπένδυση από τους δικαιούχους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 11.05.2026 απόφασή του, διαπίστωσε την πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και προσάρμοσε το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 87,64% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €83.248.767,16.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €8.653.718,00 με την έκδοση 8.653.718 Νέων Μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού €74.595.049,16 ήχθη σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε €318.197.805,00 διαιρούμενο σε 318.197.805 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα προβλεπόμενα στην από 17.04.2026 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την ενότητα 13 της απόφασης υπ’ αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την προμήθεια, κατασκευή, απόκτηση, συντήρηση, επισκευή, ανανέωση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με την κυρωθείσα με το Ν. 2338/1995 από 31.07.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, θα διατεθούν στις παρακάτω χρήσεις:

i) Το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την ανάπτυξη νέων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών (Επέκταση του Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών South Pier - South Pier Expansion Apron, Επέκταση του Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών Eastern Balcony - Eastern Balcony Extension Apron, Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών North Oculus - North Oculus Apron, Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών Ultra North - Ultra North Apron μεταξύ του North East Pier – North West Pier, νέο Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών για πτήσεις GA/VIP) και για τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών του Κτηρίου του Κύριου Αεροσταθμού και του Κτηρίου του Δορυφορικού Αεροσταθμού, ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου.

(ii) Το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την ανάπτυξη ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Βόρειο-Δυτικός Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών – North West Apron), ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης απομακρυσμένων θέσεων στάθμευσης, των απαραίτητων τροχοδρόμων, ενός σταθμού εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, χώρων φύλαξης εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους και νέων γεφυρών για τα οχήματα εξυπηρέτησης.

iii) Το ποσό των 23,25 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους της απόκτησης νέου εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας μεγαλύτερης χωρητικότητας ανά μονάδα ελέγχου, με στόχο την βελτίωση της διακίνησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ¦ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2229601000 ¦ 190 19 Σπάτα, Ελλάδα Τηλ.: 210 3535000 ¦ www.aia.gr/el/investors επιβατών και της λειτουργικής αποδοτικότητας, ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου.

H διάθεση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, θα γίνει σταδιακά, εντός του διαστήματος των επόμενων έξι (6) ετών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου 2025-2032.

Εφόσον τα αντληθέντα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κεφάλαια δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση του συνόλου των ανωτέρω χρήσεων, ή/και τα παραπάνω έργα απαιτούν επιπλέον χρηματοδότηση, το πλεονάζον ποσό που απαιτείται θα καλυφθεί μέσω κεφαλαίων που θα αντληθούν από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα επόμενα δύο έτη, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος.

Μέχρι τη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετηθούν σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου €270 χιλ., χρηματοδοτήθηκαν από τα διαθέσιμα μετρητά της Εταιρείας και δεν αφαιρέθηκαν από τα έσοδα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση των λογαριασμών αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.