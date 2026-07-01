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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η αύξηση κεφαλαίου – Αντλήθηκαν €659,3 εκατ.
Ανακοινώσεις
09:48 - 01 Ιουλ 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η αύξηση κεφαλαίου – Αντλήθηκαν €659,3 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 15.513.493 νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»). Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών προσδιορίστηκε σε €42,50 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Ανταποκρινόμενη στην ισχυρή ζήτηση από υψηλής ποιότητας επενδυτές, η Εταιρεία αύξησε το μέγεθος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, αντλώντας €659.323.452,50, περίπου 32% άνω των €500.000.000 που αρχικά σχεδίαζε να αντλήσει. Η συνολική ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε περίπου €3 δισεκατομμύρια.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 01.07.2026 απόφασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.842.691,01 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 15.513.493 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και τη διάθεση των Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, συνολικού ποσού €650.480.761,49 θα πιστωθεί στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Οι «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

Σημειώνεται ότι η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017

Η ολοκλήρωση της έκδοσης των Νέων Μετοχών και η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα λάβουν χώρα εντός των επόμενων ημερών. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

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