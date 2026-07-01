Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο κ. Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τίτλο «Boost Europe: Leveragin
Στη συνέχεια, ο Υπουργός θα μεταβεί στη Γαλλία, όπου στις 2 και 3 Ιουλίου θα συμμετάσχει στις Οικονομικές Συναντήσεις της Aix-en-Provence (Les Renco
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά φόρουμ της Ευρώπης, το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη θεματική «Navigate a World of Uncertainty».