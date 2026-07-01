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Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία
Πολιτική
09:35 - 01 Ιουλ 2026

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου RobertaMetsola.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο κ. Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τίτλο «Boost Europe: Leveraging the EU Budget for Strategic Priorities». Στην παρέμβασή του θα αναπτύξει τις θέσεις του σχετικά με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και τη στρατηγική σημασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στη χρηματοδότηση των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός θα μεταβεί στη Γαλλία, όπου στις 2 και 3 Ιουλίου θα συμμετάσχει στις Οικονομικές Συναντήσεις της Aix-en-Provence (Les RencontresÉconomiques d’Aix-en-Provence), που διοργανώνονται από τον Cercle des économistes.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά φόρουμ της Ευρώπης, το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη θεματική «Navigate a World of Uncertainty».

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