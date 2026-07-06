ΑΒΑΞ: Πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε πρόωρα το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί το 2025, έχοντας αποκτήσει συνολικά 933.579 ίδιες μετοχές κατά τη διάρκειά του.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία ανέρχεται σε 1.146.079, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 0,77% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 02.07.2026 ενέκρινε την πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2025, και το οποίο προέβλεπε τη δυνατότητα αγοράς έως 5.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το οποίο έχει ήδη μετονομαστεί σε Euronext Athens), με κατώτατη τιμή αγοράς €0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €5,00 ανά μετοχή, σε διάστημα κατ’ ανώτατο 24 μηνών.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω Προγράμματος η Εταιρεία προέβη στην αγορά 933.579 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,63% του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης €3,10 ανά μετοχή.

Λαμβανομένων υπόψη των 212.500 ιδίων μετοχών που κατείχε ήδη η Εταιρεία από προηγούμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία μετά τη λήξη του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.146.079 (= 212.500 + 933.579) οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,77% του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης €2,80 ανά μετοχή.