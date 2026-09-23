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ΑΒΑΞ: Καθαρά κέρδη €27,3 εκατ. στο α&#039; εξάμηνο – Στα €3 δισ. το ανεκτέλεστο
Ανακοινώσεις
09:14 - 23 Σεπ 2026

ΑΒΑΞ: Καθαρά κέρδη €27,3 εκατ. στο α' εξάμηνο – Στα €3 δισ. το ανεκτέλεστο

Reporter.gr Newsroom
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Τη διατήρηση των ιστορικών υψηλών για τα θεμελιώδη μεγέθη του, επαναβεβαιώνει για τον Όμιλο AVAX η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του 2Ο26.  

Οι υψηλές ταχύτητες της ΑΒΑΞ σε κερδοφορία, EBITDA και κύκλο εργασιών, παρά τη σύνθετη διεθνή συγκυρία, συνεχίζονται, την ώρα του το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της διαμορφώνεται σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από τα 3 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 472,0 εκατ. ευρώ, έναντι 467,5 εκατ. ευρώ το 2025
  • Το EBITDA στα 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,1 εκατ. ευρώ πέρυσι
  • Τα Καθαρά Κέρδη στα 27,3 εκατ. ευρώ, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ το 2025
  • Υψηλό Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων στα 3 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025
  • Διατήρηση του Δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA σε χαμηλά επίπεδα (2,1x)

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Στα 3 δισ. το ανεκτέλεστο - ιδιαίτερα χαμηλός ο δανεισμός

Παρά τον πολύ υψηλό ρυθμό εκτέλεσης των έργων από τον Όμιλο AVAX, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων κατασκευαστικών παραμένει υψηλό, και μάλιστα αυξημένο έναντι του 2025. Ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της υπογραφής νέων συμβάσεων ύψους 850 εκατ. ευρώ εντός του 2026. Παράλληλα, υψηλό είναι το ποσοστό από επαναλαμβανόμενους πελάτες με τους οποίους διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία. Πιο αναλυτικά, τα έργα εσωτερικού αντιπροσωπεύουν το 96% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου, τα δημόσια έργα αντιστοιχούν σε ποσοστό 41%, ενώ τα ιδιωτικά έργα και οι ΣΔΙΤ το 59%.

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Ο δανεισμός του Ομίλου παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ήτοι 2,1x EBITDA του τελευταίου δωδεκαμήνου, γεγονός που επιτρέπει την δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης για μελλοντικές επενδύσεις.

Διατήρηση των ιστορικών υψηλών

Τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου για το 2026 χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος εκτέλεσης των έργων που προκαλεί το γεωπολιτικό περιβάλλον και ευθυγραμμίζονται με τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις της διοίκησης του Ομίλου για διατήρηση των ισχυρών θεμελιωδών δεδομένων.

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 0,9% σε 472 εκατ. ευρώ έναντι 467,5 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έντασης στην εκτέλεση των έργων που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

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Με όλες τις συμβάσεις έργων να έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 68,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2026 έναντι 70,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (12,6%) να διατηρείται σε επίπεδα ανώτερα ολόκληρου του 2025 (10,8%).

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Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανέρχονται σε 27,3 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2026, έναντι 28,5 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο εξάμηνο του 2025.

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Στα 408 εκατ. ευρώ οι Συμμετοχές

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 408 εκατ. ευρώ, έναντι 398 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των 408 εκατ. ευρώ, ποσό 125 εκατ. δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στη μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 09:40
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