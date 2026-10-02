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Qualco Technology: Ολοκλήρωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το Executive Connect με τη συμμετοχή πελατών από 15+ χώρες
Επιχειρήσεις
10:03 - 02 Οκτ 2026

Qualco Technology: Ολοκλήρωσε για τρίτη συνεχή χρονιά το Executive Connect με τη συμμετοχή πελατών από 15+ χώρες

Reporter.gr Newsroom

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Η Qualco Technology, παγκόσμιος πάροχος λύσεων fintech και μέλος του oμίλου Qualco, ολοκλήρωσε με επιτυχία το Qualco Technology Executive Connect 2026, την τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση του θεσμού.

Στελέχη από 15+ χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Μέση Ανατολή και την Ινδονησία, συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα για ένα ολοήμερο συνέδριο με ένα κεντρικό ερώτημα: πώς μεταφράζεται σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη σε μετρήσιμη αξία για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η συμμετοχή στελεχών από τόσο διαφορετικές αγορές επιβεβαίωσε τη διεθνή εμβέλεια του δικτύου πελατών και συνεργατών της Qualco Technology.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Σπύρος Ρέτζεκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Qualco Technology και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qualco, τοποθέτησε την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό μετρήσιμης επιχειρηματικής αξίας. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στη διαδρομή του ίδιου του θεσμού του Executive Connect και στην εμπιστοσύνη των πελατών που επιβεβαιώνει η φετινή συμμετοχή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Executive Connect έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός για την Qualco Technology. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πελάτες από 15 και πλέον χώρες: αυτό από μόνο του είναι απόδειξη εμπιστοσύνης. Και είναι ακριβώς αυτή η εμπιστοσύνη που μας κρατά προσγειωμένους στην αγορά, ώστε να συνεχίζουμε να δημιουργούμε λύσεις που κάνουν την πραγματική διαφορά για τους πελάτες μας».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες σημαντικοί πελάτες της Qualco Technology, μεταξύ αυτών η Thames Water, η United Arab Bank, η Teleperformance, η Concentrix και η NBG Factors. Επίσης, ηχηρό παρών έδωσαν φορείς όπως η Factors Chain International (FCI), ο παγκόσμιος οργανισμός factoring με μέλη σε περισσότερες από 90 χώρες, και η International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), μέλος της Islamic Development Bank.

Ενδεικτικά, η Thames Water, ο μεγαλύτερος οργανισμός ύδρευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο κι ένας από τους πιο πρόσφατους διεθνείς πελάτες της Qualco Technology, παρουσίασε πώς μέσα από τις τεχνολογικές λύσεις της εταιρείας, ενισχύει τις πελατειακές της σχέσεις, βελτιώνει την οικονομική διαχείριση και αναβαθμίζει τη λειτουργική της αποδοτικότητα.

Η United Arab Bank ανέδειξε πώς αξιοποιεί το Qualco ProximaPlus στις διαδικασίες χρηματοδότησης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Finance), χτίζοντας ανθεκτικότητα και εμβαθύνοντας τις σχέσεις της με εταιρικούς πελάτες σε διαφορετικές αγορές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα νέα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, με συγκεκριμένα use cases και case studies πελατών γύρω από τις σουίτες προϊόντων Data, ML & Agentic AI και Agenly, που ανέδειξαν πώς οι οργανισμοί περνούν πλέον από την πρόβλεψη στην εκτέλεση, με διακυβέρνηση, ερμηνευσιμότητα και ανθρώπινη εποπτεία, ενσωματωμένες σε κάθε βήμα. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο product roadmap της Qualco Technology, με νέα προϊόντα, λύσεις, χαρακτηριστικά και δυνατότητες που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Από τη διοργάνωση προέκυψε ένα σαφές συμπέρασμα: το ζήτημα δεν είναι πλέον τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τι αξία παράγει. Για την Qualco Technology, αυτό μεταφράζεται σε μία συνεπή προσέγγιση: να συνδέει δεδομένα, μοντέλα και agentic workflows με τις πιο κρίσιμες διαδικασίες στην πίστωση, τη χρηματοδότηση και το trade finance.

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