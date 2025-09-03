ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής και ευρωπαϊκές πιέσεις – Νέο «τεστ» στήριξης στις 1986 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
10:33 - 03 Σεπ 2025

Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής και ευρωπαϊκές πιέσεις – Νέο «τεστ» στήριξης στις 1986 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν καρποφόρησε η χθεσινή πρωινή τραπεζική αντίδραση (ΔΤΡ ενδοσυνεδριακά έως +1,3%) στην αγορά, με τις πιέσεις από τις αγορές του εξωτερικού (ενδεικτικά: Dax -2.2%) να οδηγούν τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμα και κάτω από τις 2000 μονάδες (χαμηλό 1995) με το τελικό κλείσιμο (ΓΔ 2001 -1,45%) να προδιαθέτει για βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.  

Μόνο η ΕΤΕ (+0,2%) διασώθηκε από την μεγάλη κεφαλαιοποίηση και συνολικά μόλις 16 μετοχές έκλεισαν με κέρδη σε αντίθεση με 115 που υποχώρησαν – κάποιες από αυτές σημαντικά – με τις Metlen, Cener, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, Credia, ΑΒΑΞ, ΙΝΛΟΤ, ΙΝΤΚΑ, ΦΡΛΚ και αρκετές ακόμα να κλείνουν με απώλειες μεγαλύτερες από -3%.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς έχει διαταραχτεί σημαντικά, με την κορυφή της 14ης Αυγούστου (2135 μονάδες) να μοιάζει μακρινή (απώλειες από τα υψηλά -6,2%) και την πτωτική διάσπαση των 2035 μονάδων να επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που ιστορικά κρύβει ο Σεπτέμβριος.

Εν αναμονή αποτελεσμάτων εξαμήνου – μετά το κλείσιμο – από ΟΠΑΠ και ΚΟΥΕΣ ενώ κρίσιμες είναι και οι επόμενες ημέρες για την τελική επιλογή της Metlen στον δείκτη FTSE 100.

Σε διαφορετικό μήκος κύματος οι ανακοινώσεις/διαρροές από ΕΕ και Κύπρο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου που αφορά άμεσα τον ΑΔΜΗΕ, με την ευρωπαϊκή επιτροπή να τονίζει την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου δίνοντας της απαιτούμενη πολιτική στήριξη, την ώρα που Κύπριοι αξιωματούχοι καθυστερούν τις τελικές αποφάσεις για τις προσυμφωνημένες πληρωμές.

Στο ημερήσιο διάγραμμααπαιτείται άμεση υπέρβαση των 2011 μονάδων – με στόχο το μηνιαίο pivot των 2035 – ενώ η ημερήσια στήριξη βρίσκεται στις 1986 και η αντίσταση στις 2021 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank
Επιχειρήσεις

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.
Ανακοινώσεις

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ