Χρηματιστήριο: Στάση αναμονής και ευρωπαϊκές πιέσεις – Νέο «τεστ» στήριξης στις 1986 μονάδες

Δεν καρποφόρησε η χθεσινή πρωινή τραπεζική αντίδραση (ΔΤΡ ενδοσυνεδριακά έως +1,3%) στην αγορά, με τις πιέσεις από τις αγορές του εξωτερικού (ενδεικτικά: Dax -2.2%) να οδηγούν τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμα και κάτω από τις 2000 μονάδες (χαμηλό 1995) με το τελικό κλείσιμο (ΓΔ 2001 -1,45%) να προδιαθέτει για βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.

Μόνο η ΕΤΕ (+0,2%) διασώθηκε από την μεγάλη κεφαλαιοποίηση και συνολικά μόλις 16 μετοχές έκλεισαν με κέρδη σε αντίθεση με 115 που υποχώρησαν – κάποιες από αυτές σημαντικά – με τις Metlen, Cener, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, Credia, ΑΒΑΞ, ΙΝΛΟΤ, ΙΝΤΚΑ, ΦΡΛΚ και αρκετές ακόμα να κλείνουν με απώλειες μεγαλύτερες από -3%.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς έχει διαταραχτεί σημαντικά, με την κορυφή της 14ης Αυγούστου (2135 μονάδες) να μοιάζει μακρινή (απώλειες από τα υψηλά -6,2%) και την πτωτική διάσπαση των 2035 μονάδων να επιβεβαιώνει τις δυσκολίες που ιστορικά κρύβει ο Σεπτέμβριος.

Εν αναμονή αποτελεσμάτων εξαμήνου – μετά το κλείσιμο – από ΟΠΑΠ και ΚΟΥΕΣ ενώ κρίσιμες είναι και οι επόμενες ημέρες για την τελική επιλογή της Metlen στον δείκτη FTSE 100.

Σε διαφορετικό μήκος κύματος οι ανακοινώσεις/διαρροές από ΕΕ και Κύπρο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου που αφορά άμεσα τον ΑΔΜΗΕ, με την ευρωπαϊκή επιτροπή να τονίζει την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου δίνοντας της απαιτούμενη πολιτική στήριξη, την ώρα που Κύπριοι αξιωματούχοι καθυστερούν τις τελικές αποφάσεις για τις προσυμφωνημένες πληρωμές.

Στο ημερήσιο διάγραμμααπαιτείται άμεση υπέρβαση των 2011 μονάδων – με στόχο το μηνιαίο pivot των 2035 – ενώ η ημερήσια στήριξη βρίσκεται στις 1986 και η αντίσταση στις 2021 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης