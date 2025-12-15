ΧΑ: Αλλαγή στόχευσης των επενδυτών - Τι περιμένουμε στις 10 τελευταίες συνεδριάσεις του 2025

Η περασμένη εβδομάδα στο ΧΑ δεν θα μείνει στην ιστορία για τις εβδομαδιαίες μεταβολές (ΓΔ -0,03%) ή τον τζίρο (μέσο όρο 180 εκ. αρκετά χαμηλότερα από τα 218 εκ. του έτους) αλλά για την σημαντική εθνική επιτυχία της εκλογής του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (και του ESM) , ως επιστέγασμα της οριστικής επιστροφής της χώρας μετά από την επίπονη υπερδεκαετή κρίση.

Η δημοσιονομική προσαρμογή, η βελτίωση των δεικτών χρέους και η συνεχιζόμενη υπεαραπόδοση της ανάπτυξης (ΑΕΠ +0,7% έναντι της ΕΕ) τουλάχιστον για την επόμενη διετία (με την συνδρομή και των κεφαλαίων του ΤΑΑ) δίνει στην ελληνική οικονομία- και κυρίως στις ελληνικές επιχειρήσεις που ωφελούνται από τις παραπάνω εξελίξεις - τα απαραίτητα εφόδια (φθηνότερο δανεισμό, επιχειρηματική εξωστρέφεια, τεχνολογικές κατακτήσεις και διεθνή προσανατολισμό) έτσι ώστε να ανταγωνιστούν με παρόμοιους σχετικά όρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στο κομμάτι των αποδόσεων (ΓΔ +43% από την αρχή του χρόνου), αλλά και στον τομέα εκθέσεων/αναβαθμίσεων από ξένους κυρίως οίκους με 14 επενδυτικές τράπεζες και σπίτια του εξωτερικού να καλύπτουν τουλάχιστον 4 εισηγμένες στο ΧΑ εταιρίες και έχοντας πλέον ως σύμμαχο και συνέταιρο το Euronext το μεγαλύτερο δίκτυο κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή του LSE.

Η διαπίστωση ότι το discount της ελληνικής αγοράς κλείνει σταδιακά (η έκπτωση δηλαδή που εξακολουθεί και έχει το ΧΑ έναντι των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε όρους Ρ/Ε, Ρ/Β και EV/Ebitda) ήταν πασιφανής σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν τον τελευταίο μήνα υπό την αιγίδα της ΕΧΑΕ (Athex Small cap / Athex Mid Cap / Morgan Stanley) , τάση που θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια δίνοντας έτσι την δυνατότητα στις ελληνικές εισηγμένες να κοιτάξουν υψηλότερες αποτιμήσεις.

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους κλάδους (ενδεικτικά ΔΤΡ +82%, FTSE +49%, FTSEM +20%) προφανώς προσθέτουν (ή αφαιρούν ανά περίπτωση) πόντους στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αλλά σε κάποιο βαθμό καθορίζουν και τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις ιδίως σε μετοχές ή κλάδους που υπολείπονται σημαντικά από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Στα σημαντικότερα χρηματιστηριακά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε συγκαταλέγουμε την σαφή αλλαγή στόχευσης των επενδυτών από τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -0,4%) - που έχει φτάσει στα υψηλότερα σημεία κεφαλαιοποίησης της τελευταίας 10ετίας στα 50 δις – σε μετοχές είτε άλλων κλάδων όπως η μεταλλουργία και η βιομηχανία (ΕΛΧΑ +12,9%, ΒΙΟ +8,3%) είτε χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης (ενδεικτικά ΑΒΑΞ +9,5%, ΠΡΟΦ +8%) που για διάφορους λόγους συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Βασικοί λόγοι της υπεραπόδοσης τα εξαιρετικά αποτελέσματα εννεαμήνου , οι επενδυτικές κινήσεις μέσω ΜΑ αλλά και η πιθανότητα για μελλοντικά placement μετοχών που οδηγούν τους τίτλους σε αποτιμήσεις εγγύτερα των ομοειδών στην ΕΕ.

Οι συνεδριάσεις που υπολείπονται μέχρι το τέλος του χρόνου (10 συνολικά) δεν πρόκειται να αλλάξουν την συνολική εικόνα της αγοράς, μπορούν όμως να δώσουν το στίγμα εκκίνησης (πχ FTSE / Athex SCI), επανεκκίνησης (πχ Metlen με αφορμή την είσοδο στον Stoxx 600) ή και αλλαγής στο προφίλ επενδυτικού ρίσκου (πχ. για τον τραπεζικό κλάδο από υπεραξίες σε μερισματικές αποδόσεις) σε επενδυτές και μετοχές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης