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Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τα «εικονικά» ενοίκια – Ποιο μέτρο εξετάζεται
Ακίνητα
21:00 - 14 Δεκ 2025

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τα «εικονικά» ενοίκια – Ποιο μέτρο εξετάζεται

Reporter.gr Newsroom
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Από το 2026 η ΑΑΔΕ ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους στα δηλωθέντα μισθώματα, βάζοντας στο μικροσκόπιο περιπτώσεις όπου εμφανίζονται υποτυπώδη ή εξαιρετικά χαμηλά ενοίκια σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Στόχος των ελέγχων είναι τόσο οι περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης των δηλωθέντων ποσών από τα πραγματικά μισθώματα, όσο και οι δηλώσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτων σε συγγενείς ή φίλους, οι οποίες ενδέχεται να είναι πλασματικές και να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή.

Την ώρα που το ράλι των ενοικίων συνεχίζεται, αποκαλύψεις για δηλωμένα μηνιαία μισθώματα της τάξης των 10 ευρώ στο Αιγάλεω και 30 ευρώ στο Χαλάνδρι φαίνεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο το σενάριο θέσπισης κατώτατου ορίου στα δηλούμενα ενοίκια.

Σήμερα, αντίστοιχο καθεστώς ισχύει μόνο για τις δωρεάν παραχωρήσεις ακινήτων, καθώς το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Παράλληλα, το τηλεφωνικό κέντρο 1521 εξακολουθεί να δέχεται κλήσεις από ενοικιαστές που ζητούν πληροφορίες για την επιστροφή ενοικίου, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, νέα καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου για όσους υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση έως τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 15 Ιανουαρίου για τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως το τέλος του έτους.

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