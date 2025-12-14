ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της χώρας – Στα €3,133 δισ. το μπάτζετ του ΥΠΕΝ
Πολιτική
19:10 - 14 Δεκ 2025

Παπασταύρου: Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της χώρας – Στα €3,133 δισ. το μπάτζετ του ΥΠΕΝ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στον ενισχυμένο ρόλο της χώρας στη  νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, ο οποίος μεταξύ άλλων περνά μέσα από την ενέργεια και τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, στάθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στην ομιλία του, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026, στην Ολομέλεια της Βουλής την Κυριακή (14/12).   

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός για το 2026 αντανακλά την οικονομική και πολιτική σταθερότητα και πρόοδο της χώρας μας, θέτοντας στο επίκεντρο τη στήριξη του εισοδήματος, με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

Τόνισε, ότι η οικονομία για 6η συνεχόμενη χρονιά καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επανέλαβε ότι το κόστους δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον φθηνότερο από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Αγγλία.

«Και όλα αυτά, όταν πριν από 10 χρόνια η χώρα μας βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, δηλαδή δεν υπήρχε κανένας που θα εμπιστευόταν να δανείσει τη χώρα μας, γιατί φοβόταν ότι θα χάσει τα λεφτά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι θετικές αυτές οικονομικές εξελίξεις συμβαίνουν «ενώ η παγκόσμια συγκυρία χαρακτηρίζεται από οικονομική αστάθεια και γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν έχουν πλεόνασμα, αυξάνουν φόρους, περικόπτουν δαπάνες».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ομόφωνη εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup, την οποία χαρακτήρισε ως ιστορική στιγμή για τη δημοσιονομική μας αυτογνωσία και την εθνική μας αυτοπεποίθηση.

«Σε αυτή τη σύνθετη, δαιδαλώδη γεωπολιτική πραγματικότητα, η χώρα μας αναβαθμίζει τη θέση της.Ο ενισχυμένος ρόλος που διαδραματίζει πλέον η Ελλάδα περνάει μέσα και από την ενέργεια, η οποία, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη και πολυδιάστατη σημασία: γεωστρατηγική, οικονομική, τεχνολογική»ανέφερε ο κ. Παπασταύρου από το Βήμα της Βουλής, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση οικοδομεί«συστηματικά μία στρατηγική ενίσχυσης της ενεργειακής μας ασφάλειας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια».

Και αναφέρθηκε στην παρουσία στη χώρα μας διεθνών ενεργειακών κολοσσών, όπως η Chevron και ExxonMobil, αλλά και στην πρώτη υπεράκτιαγεώτρηση μετά από 40 χρόνια. «Η ενεργός δραστηριοποίηση στην ελληνική Επικράτεια των δύο μεγαλύτερων διεθνώς εισηγμένων ενεργειακών κολοσσών αυξάνει τη σταθερότητα, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί ένα ευρύτερο δίχτυ ενεργειακής προστασίας», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι εφόσον το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, θα αυξηθεί ο εθνικός μας πλούτος.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες που συνήφθησαν τον Νοέμβριο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνόδου της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), στον Κάθετο Διάδρομο, που συνδέει 100 εκατ. ανθρώπους και το σχήμα 3+1 με τη σύμπραξη Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά αυτής της αλληλουχίας, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο, το σημείο αναφοράς όπου διασταυρώνονται δρόμοι ενέργειας, υποδομές, αγωγοί, λιμάνια, σιδηρόδρομοι και οδικοί άξονες. Και αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική»,ανέφερε, προσθέτοντας ότι εθνικός στόχος είναι η εξασφάλιση άφθονης, προσιτής ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση.

Διευκρίνισε παράλληλα, ότι η επένδυση στον ενεργειακό τομέα δεν σηματοδοτεί σε καμία περίπτωση υπαναχώρηση από τις δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά υλοποίησή τους, όπως το Antinero, τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, την αποθήκευση άνθρακα, την καθολική αντικατάσταση της παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη με Ανανεώσιμες και άλλες πηγές ενέργειας.

Ως προς τη χωροταξία και την πολεοδομία, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα σαφές, λειτουργικό πλαίσιο. «Ολοκληρώνεται και αναμένεται να υποβληθεί στη Βουλή προς ψήφιση η κωδικοποίηση της χωροταξικής - πολεοδομικής νομοθεσίας, ένα πενταετές, μεγαλόπνοο έργο που θα αποσαφηνίσει το κανονιστικό πλαίσιο, θα μειώσει τη γραφειοκρατία, θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια. Με τη νέα μεταρρύθμιση που παρουσιάσαμε με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών συγκροτείται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Ένας ενιαίος ψηφιακός φορέας εθνικής εμβέλειας, για όλα τα θέματα που αφορούν στο ακίνητο, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη δόμηση», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι ήδη εναρμονίστηκε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στις αποφάσεις του ΣτΕ.

«Στη συνέχεια προχωρούμε με το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, της βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», είπε.

Ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι Προϋπολογισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 2026 αγγίζει τα 3,133 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 792 εκατ. σε σχέση με το 2025. Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Ο φετινός Προϋπολογισμός επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της χώρας μας και είναι εφαλτήριο για ένα νέο κεφάλαιο οικονομικής προόδου, ενεργειακής αυτονομίας και γεωπολιτικής ισχύος, με όρους ευθύνης και πατριωτισμού. Η χώρα μας έχει αφήσει οριστικά πίσω τις σκοτεινές ημέρες της δημοσιονομικής αστάθειας και οικοδομεί τα θεμέλια για την Ελλάδα του 2030.»

Τελευταία τροποποίηση στις 14/12/2025 - 19:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε κατάσταση σοκ η Αυστραλία μετά από τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή – Πατέρας και γιος οι δράστες
Ειδήσεις

Σε κατάσταση σοκ η Αυστραλία μετά από τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή – Πατέρας και γιος οι δράστες

Οι διεκδικήσεις των αγροτών – Αναλυτικά τα αιτήματα που έθεσαν στην κυβέρνηση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι διεκδικήσεις των αγροτών – Αναλυτικά τα αιτήματα που έθεσαν στην κυβέρνηση

Ζελένσκι: Αφήνει στο περιθώριο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Αφήνει στο περιθώριο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Τι ζητά ως αντάλλαγμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Αυτοδιοίκηση

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα
Οικονομία

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο
Πολιτική

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Προσοχή - Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:40

Βρυξέλλες: Τέλος 15% στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου για να συγκρατηθούν οι πρώτες ύλες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 20:20

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Συμφωνία για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ