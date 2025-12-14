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Χατζηδάκης: Δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση πουθενά και ποτέ με τελεσίγραφα
Πολιτική
19:28 - 14 Δεκ 2025

Χατζηδάκης: Δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση πουθενά και ποτέ με τελεσίγραφα

Reporter.gr Newsroom
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Για τη νέα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τα αγροτικά μπλόκα αναφέρθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ άλλων θεμάτων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στην ομιλία του από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικής Περιφέρειας) και ΔΗΜΤΟ (Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις) της Νέας Δημοκρατίας.

Η ολοκλήρωση της προσπάθειας για το νέο σύστημα απονομής των αγροτικών επιδοτήσεων είναι μία από τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, επεσήμανε και συνέχισε:

«Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και ανεξάρτητα από τη θέση που μπορεί να έχει κανείς ως προς το ζήτημα αυτό -μετά τα πρόστιμα που επεβλήθησαν και τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αν δεν αλλάξει το σύστημα θα επιβληθούν και νέα πρόστιμα και πολύ περισσότερο θα υπάρξει διακοπή των επιδοτήσεων προς τους αγρότες- οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν θα είχε άλλη επιλογή από την αλλαγή του συστήματος», επιχειρηματολόγησε σχετικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Εξ άλλου, διαβεβαίωσε, τα χρήματα από τις επιδοτήσεις «θα είναι ακριβώς τα ίδια», πράγμα που σημαίνει ότι «θα έχουμε μια εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων». Βεβαίως, αναγνώρισε, «υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό τομέα», τα σημαντικότερα από τα οποία, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Κ. Χατζηδάκη είναι τα εξής:

«Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές του βαμβακιού φέτος. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές του σταριού φέτος. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με την κτηνοτροφία μας ακόμα μεγαλύτερο είτε λόγω της ευλογιάς είτε λόγω του ότι στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές -ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές- υπάρχει αυξημένο κόστος ζωοτροφών και μειωμένες τιμές γάλακτος».

Όμως, διαβεβαίωσε, «δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, όπως δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε κανένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και έχουμε μελετήσει λύσεις».

Ειδικώς για το αγροτικό ζήτημα, «όλο αυτό το διάστημα είμαστε πάντοτε με τις πόρτες ανοιχτές για να συζητήσουμε με τους αγρότες μας. Συζητήσαμε ήδη με τους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. Το μπλόκο της Νίκαιας αρνήθηκε να κάνει αυτό το διάλογο. Δεν είναι προς όφελος κανενός αυτή η αντιμετώπιση. Τα προβλήματα απαιτούν διάλογο, δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση πουθενά και ποτέ με τελεσίγραφα και με τέτοιου είδους αντιλήψεις».

Εν πάση περιπτώσει, υπενθύμισε, «εμείς είμαστε που σταθήκαμε δίπλα στους αγρότες μας με πολλές και διαφορετικές παρεμβάσεις, χαμηλότερους συντελεστές για τα λιπάσματα και για τα αγροτικά εφόδια, παρεμβάσεις για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για το ρεύμα και άλλες φορολογικές παρεμβάσεις κ.λπ.».

Συμπέρασμα; «Είμαστε εδώ στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο του επιτρεπτού από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Να προχωρήσουμε και σε άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά ξαναλέω: Απαιτείται διάλογος και απαιτείται υπευθυνότητα όλων μην ξεχνώντας ότι όλοι είμαστε Έλληνες και το να στρέφεται μια κοινωνική ομάδα -στην πράξη, εκ του αποτελέσματος, δεν λέω ότι γίνεται επίτηδες- εναντίον άλλων (κοινωνικών ομάδων) αυτό δεν οδηγεί πουθενά», κατέληξε χαρακτηριστικά ο Κ. Χατζηδάκης.

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