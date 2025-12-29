Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα δεδομένα, τα ερωτηματικά και οι προκλήσεις για το 2026

Έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει ένα θαυμάσιο χρηματιστηριακό έτος, με τον ΓΔ να καταγράφει +44% με μόλις τρεις συνεδριάσεις να υπολείπονται, η επενδυτική κοινότητα προσπαθεί να αναλύσει και να καταλήξει στα best sellers /performers του 2026.

Διεθνείς και εγχώριοι οίκοι ως είθισται δημοσιεύουν σωρεία εκθέσεων με πολλές - και διαφορετικές αρκετές φορές - εκτιμήσεις για την οικονομία, την πολιτική, τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις αλλά και περισσότερο εξειδικευμένες για γεωγραφική κατανομή, κλάδους και εταιρίες που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια.

Στην μεγάλη εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου υπάρχουν αρκετά δεδομένα και πολλά ερωτηματικά και προκλήσεις για τα μελλούμενα.

Στα δεδομένα συγκαταλέγουμε την μεγέθυνση και ωρίμανση του ΧΑ, όπως φαίνεται τόσο από την ραγδαία αύξηση του τζίρου (μέσο όρο 2025 πάνω από 220 εκ. €), την σημαντική χρησιμότητα της αγοράς μέσω των πηγών χρηματοδότησης συνολικής αξίας άνω των 2,5 δις ευρώ (νέες εισαγωγές, ΑΜΚ, placements, εκδόσεις ομολόγων) αλλά και από την ενοποίηση συστημάτων/επενδυτών που θα προκύψει από την λειτουργική σύμπραξη ΕΧΑΕ/ Euronext.

Δεύτερο δεδομένο για τις εταιρίες του ΧΑ - τουλάχιστον για αυτές του FTSE με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου - ότι τα κέρδη ανά μετοχή συνεχίζουν να αυξάνονται φτάνοντας σε νέα ιστορικά ρεκόρ, που ανάλογα τον κλάδο που θα προσμετρήσουμε στο σύνολο μπορεί να ξεπεράσουν και το +25% αν για παράδειγμα αφαιρέσουμε από το δείγμα τον κλάδο των τραπεζών (-6% το 9μηνο) που όμως έτσι και αλλιώς κινείται σε ιστορικά επίπεδα (άνω των 5,2 δις € η καθαρή κερδοφορία).

Τρίτη μεταβλητή που ξεχωρίζει θετικά στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι η εξαιρετικά υψηλή μερισματική απόδοση της αγοράς (υπολογίζεται στο 4,4%) πολύ πάνω από αγορές είτε του αναπτυσσόμενου block που ακόμα συγκρινόμαστε είτε και του ανεπτυγμένου όπως λογικά θα έπρεπε.

Μάλλον ως δεδομένο θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι κλάδοι που θα πρωταγωνιστήσουν το 2026 στο ΧΑ θα αφορούν στον τραπεζικό, τον ενεργειακό, της πληροφορικής και σίγουρα των utilities, κλάδοι που στο ελληνικό επιχειρείν απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών capex του ΧΑ αλλά και σχεδόν το σύνολο των M&Αs.

Από την άλλη μεριά πολλές είναι οι άγνωστες μεταβλητές που καθορίζουν συνολικά τις κινήσεις των αγορών, που και δύσκολα μπορεί να προβλεφθούν αλλά και πολύ συχνά δημιουργούν τις μεγαλύτερες αναταραχές και ξεπουλήματα μετοχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις - που είναι βέβαιο ότι θα ξαναέρθουν - οι επενδυτές ανεξαρτήτως μεγέθους και επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει - για να μειώσουν τον ´θόρυβο ´ και τις ανησυχίες τους - να γνωρίζουν καλά τις εταιρίες στις οποίες επενδύουν (αποτελέσματα, προοπτικές, αποτιμήσεις, αριθμοδείκτες) , ακόμα καλύτερα αυτούς που τις διοικούν , να έχουν σωστό timing στις αποφάσεις τους και μόνο συμπληρωματικά να συμβουλεύονται τα γνωστά ΑΙ bots στα οποία όλο και περισσότεροι στηρίζουν (και) τις επενδύσεις τους.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης





