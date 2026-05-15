Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ

Το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον συνεχίζει να κινείται σε λεπτές ισορροπίες, καθώς τα νέα ιστορικά υψηλά σε αμερικανικούς δείκτες και η θετική εικόνα στην Ευρώπη συνυπάρχουν με αυξημένους γεωπολιτικούς και μακροοικονομικούς κινδύνους. Η πρόσφατη συνάντηση ΗΠΑ–Κίνας στο Πεκίνο βελτίωσε προσωρινά το κλίμα, ωστόσο η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις από ενέργεια και εμπορεύματα διατηρούν την αβεβαιότητα. Την ίδια στιγμή, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και τα σενάρια για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια κρατούν τους επενδυτές σε στάση επιφυλακής, με τη μεταβλητότητα να παραμένει βασικό χαρακτηριστικό των αγορών βραχυπρόθεσμα, ενώ στην εγχώρια αγορά ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen.

Εγχώρια αγορά: Επιλεκτικές κινήσεις με επίκεντρο τράπεζες και ενέργεια

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στη ζώνη των 2.300 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη, με τη διατήρηση υψηλότερων επιπέδων να αποτελεί προϋπόθεση για συνέχιση της ανοδικής κίνησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αγορά δείχνει να εισέρχεται σε φάση επιλεκτικής συσσώρευσης, με αυξημένη μεταβλητότητα λόγω και της λήξης παραγώγων.

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει βασικός μοχλός της αγοράς, με θετικές εκτιμήσεις για τη διατηρήσιμη κερδοφορία, τις επαναλαμβανόμενες διανομές και την πιστωτική επέκταση, ενώ διατηρούνται οι συστάσεις αγοράς για το σύνολο των συστημικών τραπεζών.

Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen, η οποία διατηρεί ισχυρό ανοδικό momentum και ενισχύεται περαιτέρω από τη στρατηγική της τοποθέτηση στις κρίσιμες πρώτες ύλες, ενισχύοντας τον επενδυτικό της χαρακτήρα.

Στο ταμπλό, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται στη ΔΕΗ μετά την έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 4 δισ. ευρώ, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΑΔΜΗΕ, με την αγορά να αξιολογεί τη νέα αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ και τις επενδυτικές ανάγκες στα δίκτυα ενέργειας.

Ισχυρή δυναμική εμφανίζουν επίσης οι εταιρείες του ομίλου Viohalco, ενώ θετική παραμένει και η εικόνα της Titan, με προοπτικές περαιτέρω ανόδου σε περίπτωση διάσπασης βασικών τεχνικών επιπέδων. Παράλληλα, επιλεκτικό ενδιαφέρον καταγράφεται και σε τίτλους μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Διεθνείς τάσεις: Ενέργεια, ομόλογα και επιτόκια στο προσκήνιο

Σε διεθνές επίπεδο, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το πετρέλαιο Brent να κινείται κοντά στα 105–106 δολάρια και το WTI άνω των 100 δολαρίων, εν μέσω ανησυχιών για τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το φυσικό αέριο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη, εντείνοντας τους προβληματισμούς για την ενεργειακή ασφάλεια.

Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις κινούνται ανοδικά, με το αμερικανικό 10ετές να προσεγγίζει το 4,50% και τα ευρωπαϊκά ομόλογα να ακολουθούν, γεγονός που λειτουργεί περιοριστικά για τις αποτιμήσεις, ιδιαίτερα σε μετοχές υψηλής ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, το ευρώ διατηρείται κοντά στο 1,165 έναντι του δολαρίου, ενώ τα πολύτιμα μέταλλα καταγράφουν ήπια διόρθωση, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο διάστημα.