Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση με μίνι sell off στις τράπεζες - Ποιες μετοχές... αντιστάθηκαν
17:35 - 09 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση με μίνι sell off στις τράπεζες - Ποιες μετοχές... αντιστάθηκαν

Reporter.gr Newsroom
Χωρίς συνέχεια το ανοδικό άνοιγμα στην αγορά (υψηλό ΓΔ στις 2380 μονάδες +0,78%) με αρκετές ρευστοποιήσεις ειδικά στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -2,15%) και τον τζίρο να παραμένει στα πρόσφατα πολύ υψηλά επίπεδα (400 εκ.€) υποβοηθούμενος από τα πακέτα στην RealCons  -1,3%  ύψους 33 εκατ. ευρώ με την είσοδο νέων (παλαιών γνώριμων πάντως) επενδυτών αλλά και τον όγκο στην Metlen  με συναλλαγές ύψους 51 εκατ. ευρώ.

Το κλείσιμο του ΓΔ (2328 -1,43%) βρήκε πλήθος μετοχών του FTSE να κινούνται πτωτικά (17 στις 25) με αντίστοιχη εικόνα και στο σύνολο της αγοράς (87 καθοδικές και μόλις 43 ανοδικές).

Μεγαλύτερη υποχώρηση σε ΑΛΦΑ -5,5% μετά και τις πληροφορίες από την Unicredit ότι οποιαδήποτε μελλοντική κίνηση θα γίνει μόνο με πλήρη γνώση και συμφωνία με την διοίκηση της τράπεζας, ΕΤΕ -2,3% και ΕΥΡΩΒ -1%. Πιέσεις και στην μικρότερη Credia -4,6% εξαιτίας του μελλοντικού placement της μετοχής από βασικούς μετόχους, στο κόκκινο και ΕΛΧΑ -1,4%, ΟΠΑΠ -2,8% , ΔΕΗ -1,5% και ΛΑΜΔΑ -1,1%.

Θετικά κλεισίματα για ΣΑΡ +1,7%, ΒΙΟ +1%, ΤΙΤΑΝ +1,5% όπως και για ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ , ΟΤΕ, AKTR & Optima.

Συγκριτικά καλύτερη εικόνα στην μεσαία (FTSEM -0.4%) και χαμηλή (ATHEX_SCI -0.8%) κεφαλαιοποίηση με ΑΛΜΥ +0,7%, ACAG +0,9% , KRI +1.3% και ΑΔΜΗΕ +1,2%, πτωτικά κινήθηκαν οι BYLOT -0,7% , ΠΡΟΦ -0,6% , ΙΝΤΚΑ -1,9% , ΙΝΤΕΚ -2,3% και ΟΛΠ -0,5%. Αντίστοιχα και στην χαμηλή χαμηλότερα η ΚΟΥΑΛ -3%, ΥΚΝΟΤ -2,9% και QLCO -0,5%.

Ελαφρώς ανοδικά η Ευρώπη (Stoxx600 +0.1%) με καλύτερη την Ιταλία (ΜΙΒ +1,4%) με κάποιες εκθέσεις πάντως διεθνών οίκων (BofA) να διαφοροποιούνται από το γενικότερο θετικό πλαίσιο και να προβλέπουν πτώση έως και -15% στους ευρωπαϊκούς δείκτες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 17:47
