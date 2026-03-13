Χρηματιστήριο: Επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη με ράλι Metlen, HelleniQ Energy

Συνεδρίαση συντήρησης αυτή της Παρασκευής (13/3) στο ΧΑ με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2105-2138 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2132 +0.1%, με την εβδομάδα οριακά θετική (ΓΔ +0.47%) και τις μηνιαίες απώλειες σταθερά υψηλές (ΓΔ -6,37%).

Μετά από αρκετό καιρό παρατηρήθηκε υπεραπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM +1.07) σε σχέση με την υψηλή (FTSE -0.05%), με την αγορά δύο ταχυτήτων να δίνει διαφορετική εικόνα και στο κομμάτι των ανοδικών/καθοδικών με σαφή υπεροχή των πρώτων στο σύνολο της αγοράς (83/32 αναλογία) αλλά αντίθετη εικόνα στον FTSE (9/16 αναλογία).

Η άνοδος της τιμής του αλουμινίου έδωσε τα απαραίτητα καύσιμα στην μετοχή της METLEN +4.4% και η υψηλή τιμή του πετρελαίου (96$) μαζί με τα πολύ υψηλά margins διύλισης έδωσαν νέα πνοή στις εισηγμένες ΕΛΠΕ +4.4% και ΜΟΗ +0.3%.

Θετική συνεδρίαση και για ΑΡΑΙΓ +1.2% μετά και το cc και την επιβεβαίωση για υψηλότερο φετινό μέρισμα (0.90 ευρώ/μετοχή), ΟΤΕ +2.1% , CENER +2.6%, ΕΛΧΑ +1.9%, , ΣΑΡ +0.3% και ΛΑΜΔΑ +1.1%.

Πτωτικά η ΔΑΑ -1.7%, ΤΙΤΑΝ -1.1% , ΕΕΕ -0.5% και οι τραπεζικές ΕΥΡΩΒ -1.4%, ΑΛΦΑ -1.4%, ΕΤΕ -1.6%.

Αρκετές οι μετοχές στην μεσαία με σημαντικά κέρδη και κυρίως οι ΛΑΒΙ +4.7%, ΙΝΤΚΑ +3.1%, DIMAND +4.5%, ΠΛΑΘ +2.8%, ΦΡΛΚ +3.4%, ΑΒΑΞ +2.5% και ΚΡΙ +2.5% λιγότερες αυτές με απώλειες όπως η ΟΤΟΕΛ -0.3%.

Υψηλά κέρδη στην ΚΟΥΑΛ +5.4% στην χαμηλή αλλά και σε ΑΕΜ +1.7%, ΙΝΛΙΦ +2% και QLCO +1.2%.

Με δύο ΓΣ εκκινεί η επόμενη εβδομάδα με την CREDIA να παίρνει απόφαση για ΑΜΚ 300 εκ. με πιθανή παραίτηση των παλαιών μετόχων ενώ και η ΥΚΝΟΤ σε δική της έχει ως βασικό θέμα ΑΜΚ ύψους 23 εκ. με σίγουρη την συμμετοχή του βασικού μετόχου (οικ. Τζώρτζη).

Πολλές και σημαντικές οι εισηγμένες που ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους την επόμενη εβδομάδα με κυριότερες τις ΣΑΡ, ΟΤΟΕΛ, ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ.

Εννοείται ότι όσο παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΜΑ, καμία εκτίμηση για την κίνηση των αγορών δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής παρά το ότι η επαναφορά δεικτών και τιμών σε πιο γήινα επίπεδα δίνει την δυνατότητα για χτίσιμο θέσεων σε τίτλους υψηλών χρηματικών διανομών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης