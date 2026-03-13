ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη με ράλι Metlen, HelleniQ Energy
Σχόλια Αγοράς
17:53 - 13 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη με ράλι Metlen, HelleniQ Energy

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεδρίαση συντήρησης αυτή της Παρασκευής (13/3) στο ΧΑ με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2105-2138 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2132 +0.1%, με την εβδομάδα οριακά θετική (ΓΔ +0.47%) και τις μηνιαίες απώλειες σταθερά υψηλές (ΓΔ -6,37%).

Μετά από αρκετό καιρό παρατηρήθηκε υπεραπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM +1.07) σε σχέση με την υψηλή (FTSE -0.05%), με την αγορά δύο ταχυτήτων να δίνει διαφορετική εικόνα και στο κομμάτι των ανοδικών/καθοδικών με σαφή υπεροχή των πρώτων στο σύνολο της αγοράς (83/32 αναλογία) αλλά αντίθετη εικόνα στον FTSE (9/16 αναλογία).

Η άνοδος της τιμής του αλουμινίου έδωσε τα απαραίτητα καύσιμα στην μετοχή της METLEN +4.4% και η υψηλή τιμή του πετρελαίου (96$) μαζί με τα πολύ υψηλά margins διύλισης έδωσαν νέα πνοή στις εισηγμένες ΕΛΠΕ +4.4% και ΜΟΗ +0.3%.

Θετική συνεδρίαση και για ΑΡΑΙΓ +1.2% μετά και το cc και την επιβεβαίωση για υψηλότερο φετινό μέρισμα (0.90 ευρώ/μετοχή), ΟΤΕ +2.1% , CENER +2.6%, ΕΛΧΑ +1.9%, , ΣΑΡ +0.3% και ΛΑΜΔΑ +1.1%.

Πτωτικά η ΔΑΑ -1.7%, ΤΙΤΑΝ -1.1% , ΕΕΕ -0.5% και οι τραπεζικές ΕΥΡΩΒ -1.4%, ΑΛΦΑ -1.4%, ΕΤΕ -1.6%.

Αρκετές οι μετοχές στην μεσαία με σημαντικά κέρδη και κυρίως οι ΛΑΒΙ +4.7%, ΙΝΤΚΑ +3.1%, DIMAND +4.5%, ΠΛΑΘ +2.8%, ΦΡΛΚ +3.4%, ΑΒΑΞ +2.5% και ΚΡΙ +2.5% λιγότερες αυτές με απώλειες όπως η ΟΤΟΕΛ -0.3%.

Υψηλά κέρδη στην ΚΟΥΑΛ +5.4% στην χαμηλή αλλά και σε ΑΕΜ +1.7%, ΙΝΛΙΦ +2% και QLCO +1.2%.

Με δύο ΓΣ εκκινεί η επόμενη εβδομάδα με την CREDIA να παίρνει απόφαση για ΑΜΚ 300 εκ. με πιθανή παραίτηση των παλαιών μετόχων ενώ και η ΥΚΝΟΤ σε δική της έχει ως βασικό θέμα ΑΜΚ ύψους 23 εκ. με σίγουρη την συμμετοχή του βασικού μετόχου (οικ. Τζώρτζη).

Πολλές και σημαντικές οι εισηγμένες που ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους την επόμενη εβδομάδα με κυριότερες τις ΣΑΡ, ΟΤΟΕΛ, ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ.

Εννοείται ότι όσο παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΜΑ, καμία εκτίμηση για την κίνηση των αγορών δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής παρά το ότι η επαναφορά δεικτών και τιμών σε πιο γήινα επίπεδα δίνει την δυνατότητα για χτίσιμο θέσεων σε τίτλους υψηλών χρηματικών διανομών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 18:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 20:09

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 19:59

Citi, JP Morgan και Barclays «ψηφίζουν» τις ευρωπαϊκές μετοχές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
18/06/2026 - 19:29

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 19:22

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για εμπρησμούς τζαμιών στη Δυτική Όχθη

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 19:05

Alter Ego Media: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:54

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Τεχνολογία
18/06/2026 - 18:45

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 18:10

Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:52

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ