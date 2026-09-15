POLITICO: Μετανάστευση, εμπορικές συμφωνίες και προϋπολογισμός στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής

Οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί από ολόκληρη την ΕΕ θα κληθούν να επανεξετάσουν τις εξαρτήσεις της Ένωσης από ολοένα και πιο αβέβαιους εμπορικούς εταίρους, να τοποθετηθούν στη διαμάχη για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της, ύψους 2 τρισ. ευρώ, και να εξετάσουν πώς μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη νέων χωρών ως κρατών-μελών.

Ένα νέο προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης και ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου, τα οποία επικαλείται το POLITICO, καθορίζουν τις προτεραιότητες της Συνόδου Κορυφής.

«Μετά την παρουσίαση επικαιροποιημένου σχεδίου διαπραγματευτικού πλαισίου από την ιρλανδική προεδρία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο», αναφέρεται στο έγγραφο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έχει δεσμευτεί ότι η συνάντηση -μια σπάνια διήμερη συνεδρίαση- θα σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα του προϋπολογισμού, τον οποίο επιδιώκει να έχει συμφωνηθεί πριν από τη διακοπή των εργασιών των ηγετών για τα Χριστούγεννα.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει στρατηγική συζήτηση για τη μετανάστευση», αναφέρεται στη συνέχεια στο σημείωμα, καθώς και «στρατηγική συζήτηση για τη διεύρυνση και τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις».

Επιπλέον, στη Σύνοδο Κορυφής θα τεθούν στο επίκεντρο η στήριξη προς την Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και «η εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για την αμυντική ετοιμότητα».