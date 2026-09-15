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Μόσχα προς δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες: Το Κίεβο σάς χρησιμοποιεί ως «ανθρώπινη ασπίδα»
Ειδήσεις
18:01 - 15 Σεπ 2026

Μόσχα προς δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες: Το Κίεβο σάς χρησιμοποιεί ως «ανθρώπινη ασπίδα»

Reporter.gr Newsroom
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Την Ουκρανία κατηγόρησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί τις επισκέψεις δυτικών πολιτικών και αξιωματούχων στη χώρα ως «ανθρώπινη ασπίδα».

Η δήλωση της Ζαχάροβα έγινε με αφορμή το ρωσικό πλήγμα σε επιβατικό τρένο, στο οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, επέβαιναν πολιτικοί και αξιωματούχοι από δυτικές χώρες.

Σύμφωνα με τη Ρωσίδα εκπρόσωπο, η ουκρανική κυβέρνηση αξιοποιεί την παρουσία δυτικών αξιωματούχων για να καλύπτει, όπως υποστήριξε, «στρατιωτικές αμαξοστοιχίες». Η ίδια χαρακτήρισε την εξέλιξη μέρος μιας «εκστρατείας ενημέρωσης», η οποία, κατά την άποψή της, αποσκοπεί στην εξασφάλιση νέων στρατιωτικών προμηθειών προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση των φόβων στην Ευρώπη για μια υποτιθέμενη «ρωσική απειλή προ των πυλών του ΝΑΤΟ».

Οι προειδοποιήσεις της Μόσχας

Η Ζαχάροβα ανέφερε ακόμη ότι η Μόσχα είχε προειδοποιήσει από τον Μάιο το διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει από το Κίεβο, ενώ είχε απευθύνει συστάσεις προς τις δυτικές χώρες να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ουκρανία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σιδηροδρομικοί κόμβοι και οι μηχανές που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όπλων προς τον ουκρανικό στρατό θεωρούνται από τη Μόσχα «νόμιμοι στόχοι».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 18:18
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