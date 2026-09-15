ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται

Σε απάντηση του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τον σάλο με τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας τονίζει: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας.

Μάταιος ο κόπος σας.

Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές.

Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».