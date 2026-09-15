Πυρκαγιά στο όρος Ντεβάς στη Φλώρινα

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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (15/9) σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας, στον Δήμο Πρεσπών Φλώρινας.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 15:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και τριών πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν επίσης δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Πρεσπών.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.