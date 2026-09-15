Μπορεί να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

Η ομιλία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ δεν ξεσήκωσε τα πλήθη, δεν προκάλεσε σεισμό ενθουσιασμού, δεν έβγαλε εντυπωσιακούς τίτλους, δεν είχε κανένα πιασάρικο σύνθημα. Όμως είχε ουσία.

Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε με απλά λόγια ότι η οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση. Θα έχει ως κύριο στόχο την ταχεία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πράγμα συνεπές με τις ιστορικές θέσεις του κόμματος.

Εξειδικεύοντας αναφέρθηκε στη χορήγηση 13ου μισθού και στη μείωση του ΦΠΑ, είπε ότι θα αλλάξει το μείγμα της φορολογικής πολιτικής υπέρ της μεσαίας τάξης και των νοικοκυριών που σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος σήμερα και ότι το ίδιο θα κάνει με το ιδιωτικό χρέος και τις ρυθμίσεις για την αποπληρωμή του. Επανέλαβε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό πρόβλημα, την μείωση του κόστους της ενέργειας και την αύξηση της ελληνικής παραγωγής, πάλι μέσω της ενίσχυσης των μεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες, προφανώς η ομιλία Ανδρουλάκη αλλά και η πολιτική που εξαγγέλει αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Ανδρουλάκης δεν υποσχέθηκε λαγούς με πετραχήλια, αλλά πρότεινε μια εντελώς διαφορετική οικονομική πολιτική από αυτή που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση. Μια πολιτική που, όπως λέει, θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και το διαθέσιμο μετά από φόρους εισόδημα τους, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Δεν ακούσαμε καμία εντυπωσιακή κορώνα σε αυτή την ομιλία, δεν προσπάθησε να «ξεσηκώσει» τα πλήθη, δεν προανήγγειλε κάτι ανέφικτο ή υπερβολικό, μίλησε για μια άλλη οικονομική πολιτική, μια πολιτική που έχει διαφορετικούς στόχους από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση υπό την έννοια ότι η βελτίωση της θέσης του πολίτη κρίνεται σημαντικότερη από την επίτευξη όλο και μεγαλύτερων δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Πέραν αυτού είχε ενδιαφέρον ένα ακόμη σημείο της ομιλίας του Ανδρουλάκη, όταν περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως παράταξη στελεχών και κόμμα εξουσίας, τόνισε ότι διαθέτει πολλά ικανά στελέχη και διαβεβαίωσε ότι μπορεί να κυβερνήσει, χαρακτηρίζοντας αλαζονικά τα επιχειρήματα της κυβέρνησης πως αν δεν επανεκλεγεί θα επικρατήσει το χάος.

Σε κάθε περίπτωση ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ούτε λαϊκιστής μπορεί να χαρακτηρισθεί, ούτε υπερβολικές υποσχέσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν έδωσε, ούτε έξαλλο ύφος είχε. Παρουσίασε με σοβαρότητα τις βασικές πολιτικές προτάσεις του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, προσδιόρισε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και την ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας ως κεντρικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής του και επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα παρέας, αλλά διαθέτει πολλά ικανά στελέχη που μπορούν να κυβερνήσουν.

Τελικά αυτό που μένει από την ομιλία Ανδρουλάκη, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική από αυτή που έχει η κυβέρνηση, θέτει άλλες προτεραιότητες για την οικονομία και την κοινωνία και διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης, διαφορετικό μεν από της κυβέρνησης, αλλά ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο.

Συνεπώς, το αν έχει επικοινωνιακό χάρισμα ή όχι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι εντελώς άλλη κουβέντα από το αν το ΠΑΣΟΚ αποτελεί εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.