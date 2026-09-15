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Ο Τραμπ κόντρα στην έκκληση των ηγετών τεχνολογίας για επιβράδυνση της AI – Ο παράγοντας Κίνα
Ειδήσεις
07:28 - 15 Σεπ 2026

Ο Τραμπ κόντρα στην έκκληση των ηγετών τεχνολογίας για επιβράδυνση της AI – Ο παράγοντας Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Οι επικεφαλής τριών από τις ισχυρότερες εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης ζητούν μια συμφωνία για να επιβραδυνθεί ο φρενήρης ανταγωνισμός τους, ενώ παράλληλα συζητούν ιδιωτικά τη δημιουργία ενός νέου φορέα ασφάλειας. Επικαλούνται τους φόβους τους ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη βασικό πυλώνα της οικονομικής του ατζέντας, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Τραμπ απέρριψε την άποψη ότι οι εταιρείες θα πρέπει να επιβραδύνουν την πρόοδό τους, σε δηλώσεις που έκανε την Κυριακή στην Ιρλανδία. Τη Δευτέρα επανήλθε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η μόνη δικλίδα ασφαλείας που χρειάζεται η χώρα είναι ένας ισχυρός ηγέτης.

«Έχουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία πάνω σε αυτές τις εταιρείες!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, και ο μόνος που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα. ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ AI, ΚΕΡΔΙΖΕΙ!»

Οι δηλώσεις του προέδρου έγιναν μόλις μία ημέρα αφότου ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας εταιρείας AI Anthropic, δημοσίευσε ένα διαδικτυακό άρθρο, στο οποίο ζητούσε από τον κλάδο να συμφωνήσει στον περιορισμό του ρυθμού ανάπτυξης της AI, ώστε τα μέτρα ασφαλείας να προλάβουν να συμβαδίσουν με την τεχνολογική εξέλιξη.

Μέσα σε λίγες ώρες, την ιδέα υποστήριξαν δημόσια ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT, ο Ντέμις Χασάμπις πρώην επικεφαλής της μονάδας AI της Google και ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα στον χώρο, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός – Λουιζιάνα), δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και των επικεφαλής των μεγάλων εργαστηρίων AI για να συζητήσουν την κατάσταση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης. Ωστόσο, επέκρινε την ιδέα να αναλάβει δράση το Κογκρέσο σχετικά με την AI.

Ακόμη και πριν από τη δημόσια επίδειξη ενότητας του περασμένου Σαββατοκύριακου, η Anthropic, η OpenAI και η Google συζητούσαν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου φορέα του κλάδου, ο οποίος θα καθόριζε πρότυπα ασφαλείας για τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα. Αυτό ανέφεραν τρία άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να περιγράψουν τις ιδιωτικές συνομιλίες. Οι συζητήσεις αποκαλύφθηκαν αρχικά από τον ιστότοπο τεχνολογικών ειδήσεων The Information.

Σύμφωνα με την Washington Post, η δημιουργία ενός φορέα θέσπισης προτύπων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς μια συμφωνία για τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της AI. Ο Amodei, στο άρθρο που δημοσίευσε το Σάββατο, αναφέρθηκε σε μια σημαντική πρόταση για έναν φορέα ασφάλειας της AI που είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο ο Hassabis, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει ανώτερη θέση στη Google.

Το Σάββατο, ο Hassabis συνέδεσε την προηγούμενη πρότασή του με την ιδέα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της AI.

«Το άρθρο του Dario δείχνει τον σωστό δρόμο προς τα εμπρός», έγραψε ο Hassabis σε ανάρτησή του στο X, υποστηρίζοντας την έκκληση του Amodei για επιβράδυνση της AI. «Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο παρουσιάσαμε πρόσφατα την πρότασή μας για έναν φορέα θέσπισης προτύπων για την AI αιχμής, σε ολόκληρο τον κλάδο.»

Οι δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις για την επιβράδυνση και τη ρύθμιση της ανάπτυξης της AI δημιουργούν το πρωτοφανές ενδεχόμενο οι κορυφαίες εταιρείες της Silicon Valley —ενός χώρου που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό— να περιορίσουν οικειοθελώς τον ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Η Anthropic, η OpenAI και η Google έχουν συνολική αξία σχεδόν 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI έχουν καταθέσει έγγραφα για να εισαγάγουν μετοχές τους στο χρηματιστήριο.

Στο άρθρο του, ο Amodei ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να χορηγήσει μια «περιορισμένη» εξαίρεση από τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ των εταιρειών.

«Η πρόοδος υπήρξε ταχύτατη και θα συνεχίσει να είναι. Αλλά θα πρέπει να είναι πιο αργή», έγραψε ο Altman σε ανάρτησή του στο X αργά την Κυριακή. «Καμία πίεση από τον αμερικανικό ανταγωνισμό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απερισκεψία.»

Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση και για νέους κανόνες στον κλάδο αναμένεται να εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το εάν η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να ρυθμίσει αυστηρότερα την AI, με σημαντικές εθνικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Μετά από πρόσφατα περιστατικά στα οποία «πράκτορες» AI που αναπτύσσονται από τις OpenAI, Anthropic και Meta παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, αυξάνεται ο αριθμός των πολιτικών και από τα δύο μεγάλα κόμματα που ζητούν νέους περιορισμούς στην τεχνολογία.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Τραμπ και του Τζόνσον, έχουν εκφράσει σταθερά επιφυλάξεις ή αντίθεση απέναντι σε νέες ρυθμίσεις για την AI, επικαλούμενοι την ανάγκη των ΗΠΑ να παραμείνουν μπροστά από την Κίνα σε αυτή την κρίσιμη τεχνολογία.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θεωρεί πως η AI ενέχει κινδύνους, αλλά εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις εκκλήσεις του κλάδου να παρέμβει η κυβέρνηση.

«Μου φαίνεται κάπως παράξενο το γεγονός ότι τόσες πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αιχμής πηγαίνουν στην κυβέρνηση και την παρακαλούν να τις ρυθμίσει», είπε ο Βανς. «Μου δίνει λίγο την αίσθηση μιας Δούρειας Ίππου.»

Στο άρθρο του, ο Αμοντέι έγραψε ότι ελπίζει πως θα μπορούσε τελικά να επιτευχθεί μια παγκόσμια συμφωνία για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI, στην οποία θα συμμετείχε και η Κίνα, αλλά αναγνώρισε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο.

«Αν περιορίσουμε σημαντικά τις δυνατότητές μας στην AI, πιστεύοντας ότι η Κίνα θα κάνει το ίδιο, και στη συνέχεια η Κίνα αθετήσει τη συμφωνία, η AI θα μπορούσε να γίνει τόσο ισχυρή ώστε μια τέτοια αθέτηση να οδηγήσει στην παγκόσμια γεωπολιτική κυριαρχία της», έγραψε.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 10:00
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