JP Morgan: Υποβαθμίζει σε neutral το Χρηματιστήριο Αθηνών

Στην υποβάθμιση του χρηματιστηρίου της Αθήνας προχωρά η JP Morgan, δίνοντας ουδέτερη σύσταση, από overweight προηγουμένως.

Η αίσθηση την οποία σχηματίζει η JP Morgan από τις επαφές της με επενδυτές είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα διαρκέσει άλλες 2-4 εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για μια παγκόσμια ύφεση.

Εάν η σημερινή κατάσταση μοιάζει με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, οι τιμές του πετρελαίου θα αργήσουν να υποχωρήσουν και οι αναδυόμενες αγορές είναι ευάλωτες, σημειώνει η JP Morgan, θυμίζοντας ότι τότε το πετρέλαιο έκανε ένα χρόνιο να επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα και οι αναδυόμενες αγορές έχασαν πάνω από 30% από τα υψηλά τους.

Αυτή τη στιγμή, οι αναδυόμενες αγορές έχουν χάσει μόνο το 9% από τα πρόσφατα υψηλά τους, ενώ οι πολύ ισχυρότερες επιδόσεις τους το 2025 μαρτυρούν ότι τα περιθώρια πτώσης μπορεί να είναι μεγαλύτερα.

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν, πάντως, ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν και πάλι τις θέσεις τους στην Ελλάδα εάν οι αποτιμήσεις φθηνύνουν σε σχέση με την υπόλοιπη Ν. Ευρώπη και η διάθεση για ρίσκο σταθεροποιηθεί.