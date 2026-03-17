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Χρονιά Megadeals το 2025: Κεφάλαια €28 δισ. προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
14:19 - 17 Μαρ 2026

Χρονιά Megadeals το 2025: Κεφάλαια €28 δισ. προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε χρονιά των Μegadeals (συναλλαγών αξίας άνω του €1 δισ.) αναδείχθηκε το 2025 για την ελληνική αγορά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα συναλλαγών από το 2008. Μέσα σε μόλις ένα έτος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 181 συναλλαγές Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, με την αξία τους να ανέρχεται σε €23,8 δισ.

Συνολικά, σύμφωνα με την PwC Ελλάδας, τα κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τη χρονιά που πέρασε ανήλθαν σε 28 δισ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο €7,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η PwC Ελλάδας αναδείχθηκε πρώτος χρηματοοικονομικός σύμβουλος για Ε&Σ στην Ελλάδα, για τέταρτη συνεχή χρονιά, βάσει αριθμού συναλλαγών.

Τα Megadeals αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία το 30% της συνολικής αξίας της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο ρόλο των μεγάλων συναλλαγών στη διαμόρφωση της εγχωρίας δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 2025 αποτέλεσε η συναλλαγή της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, αξίας €9 δισ. Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά αντανακλά μια ευρύτερη διεθνή τάση, όπου μεγάλες στρατηγικές συμφωνίες αλλάζουν το τοπίο των Ε&Σ.

Ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner, Deals & Strategy Leader της PwC Ελλάδας δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για την αγορά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα, με αυξημένο όγκο συναλλαγών και σημαντικές συμφωνίες μεγάλης αξίας που επιβεβαιώνουν το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, το γεγονός ότι η PwC Ελλάδας για τέταρτη συνεχή χρονιά κατατάσσεται ως ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός σύμβουλος στον τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για την εταιρεία μας που επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να στηρίζουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας σε σύνθετες και υψηλής αξίας συναλλαγές. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη διακλαδική δραστηριότητα και μεγάλες στρατηγικές συμφωνίες, συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βαθιά γνώση της αγοράς, την τεχνογνωσία και τη συνεργασία των ομάδων μας, προκειμένου να δημιουργούμε ουσιαστική αξία για τους οργανισμούς που μας εμπιστεύονται».

Ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner, Head of Deals στην PwC Ελλάδας συμπλήρωσε: «Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα στον κλάδο της τεχνολογίας, ενώ ισχυρή κινητικότητα παρατηρήθηκε επίσης στους κλάδους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ενέργειας, με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τάση εξωστρέφειας των ελληνικών εταιρειών άρχισε να θυμίζει τις προ κρίσης εποχές ενώ τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς για διεθνείς και εγχώριους επενδυτές σε διάφορους κλάδους. Ήδη συμφωνημένες συναλλαγές αξίας άνω των €7 δισ. δημιουργούν θετικές προοπτικές και για το 2026.»

Σε κλαδικό επίπεδο, το 2025 αποτέλεσε χρονιά‑ρεκόρ για τον κλάδο των ΤΜΤ (Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ και Τεχνολογία), με τον αριθμό των συναλλαγών (43 συνολικά) σχεδόν να τριπλασιάζεται σε σχέση με πέρυσι, αντανακλώντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία των startups.

Περισσότερες και μεγαλύτερης αξίας συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς ανήλθαν σε 25 με συνολική αξία €3 δισ. Το 2025 ήταν χρονιά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων για τις ασφαλιστικές εταιρείες, με μίαστις δύο συναλλαγές να αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο.

Σταθερά υψηλό παρέμεινε το ενδιαφέρον για τον κλάδο της ενέργειας και κυρίως των ΑΠΕ, καθώς μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 συναλλαγές αξίας €2,9 δισ. Για ακόμη μια χρονιά ισχυρή ήταν η παρουσία διεθνών επενδυτών που απέκτησαν εγχώρια χαρτοφυλάκια ΑΠΕ με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Masdar Hellas, ενώ σημαντική ώθηση έδωσαν οι επενδύσεις σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας (BESS), ακολουθώντας τις διεθνείς επιταγές. Παράλληλα, παρατηρείται ενίσχυση της εξωστρέφειας των εγχώριων εταιρειών για επέκταση σε νέες αγορές (κυρίως τη ΝΑ Ευρώπη) στοχεύοντας σε υψηλότερες αποδόσεις, με σημαντική εξέλιξη τη συμφωνία του Ομίλου ΔΕΗ για εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων αξίας €2 δισ. (σταδιακά μέχρι το 2027).

Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι συναλλαγές και στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, καθώς το 2025 αποτέλεσε μία από τις πιο ενεργές χρονιές της τελευταίας πενταετίας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 συναλλαγές με το 42% της αξίας τους να προέρχεται από Private Equity.

Αθροιστικά οι συναλλαγές Private Equity ανέρχονται στο 16% της συνολικής αξίας, έναντι ποσοστού 57% παγκοσμίως, γεγονός που σημαίνει πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τα επόμενα χρόνια στην εγχώρια αγορά.

Από την πλευρά τους, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν με αμείωτο ρυθμό την εξυγίανση των ισολογισμών τους, πετυχαίνοντας μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στο 3,6% του συνόλου ενώ οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων ξεπέρασαν τα €10 δισ., με την πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων της Attica Bank, νυν CrediaBank, Rhodium & Domus, να αγγίζει τα €3,7 δισ. σε λογιστική αξία.

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν το αμείωτο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, το οποίο έχει κλιμακωθεί την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με τη μελέτη της PwC Ελλάδας, καταλύτες αποτελούν η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος συμβάλλοντας στη διατήρηση υψηλής δυναμικής στην αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Για το 2026 ήδη υπάρχουν συναλλαγές αξίας πάνω από €7 δισ. με έμφαση στους κλάδους της Ενέργειας & ΑΠΕ, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Τεχνολογίας, της Βιομηχανίας και των Τροφίμων & Ποτών, επιβεβαιώνοντας τη διατηρήσιμη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς.

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