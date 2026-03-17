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Ανδρουλάκης στην Επιτροπή Διεύρυνσης: Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής
Πολιτική
13:52 - 17 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης στην Επιτροπή Διεύρυνσης: Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής

Reporter.gr Newsroom
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Ενωτική ήταν η εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά ήταν ένα φιλόξενο κόμμα. Ένα κόμμα που ταυτιζόταν με τις ανάγκες του ελληνικού λαού σε πολύ κρίσιμες περιόδους. Μια τέτοια περίοδο διανύουμε σήμερα. Μια περίοδο όπου δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, με τις επιθέσεις στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

Μια περίοδο όπου, δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο της εξουσίας της.

Μία περίοδο όπου περιφρονούνται και υποτιμούνται οι κόποι του ελληνικού λαού τα δύσκολα χρόνια της λιτότητας.

Μια περίοδο όπου η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα και η αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων κάνει χιλιάδες ελληνόπουλα να μην μπορούν να κάνουν τα πρώτα βήματα στις σπουδές τους και δυσκολεύει τις οικογένειες.

Μια περίοδο όπου, δυστυχώς, τα fake news, ο έλεγχος των media, αποδυναμώνουν τον δημόσιο διάλογο και τον ορθό λόγο.

Αυτήν, λοιπόν, την κρίσιμη περίοδο μας τιμά -και με τιμά προσωπικά- ιδιαίτερα η σημερινή σας παρουσία.

Δεν είναι μόνο ο στόχος της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Είναι πάνω από όλα το κοινωνικό αίτημα ο στόχος μας: ο στόχος της πολιτικής αλλαγής. Και αυτός είναι ο κοινός τόπος της σημερινής συνάντησης.Χαίρομαι, λοιπόν, διότι σήμερα συναντώ ανθρώπους που ήμασταν κάποτε στην ίδια όχθη, στην όχθη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ανθρώπους που είχαμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Και αυτό είναι πλούτος.Χαίρομαι, που όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής.

Θέλω τη συνεισφορά σας στο πρόγραμμά μας. Διότι όλοι είστε αξιόλογοι άνθρωποι, με μεγάλη εμπειρία, στον δημόσιο βίο, στις επιστήμες, στην αγορά εργασίας.Πρέπει να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας. Και πρέπει να το ακούσει, να το διαβάσει και να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός.

Διότι, εμείς δεν επενδύουμε στα συνθήματα. Δεν επενδύουμε στη διχόνοια. Δεν επενδύουμε στη στυγνή προπαγάνδα. Αυτά τα εργαλεία ανήκουν σε άλλους.Εμείς γνωρίζουμε ότι μετά από όσα πέρασε ο ελληνικός λαός στα δέκα σκληρά χρόνια καταστροφής οικονομικού κεφαλαίου, με χιλιάδες Έλληνες να έχουν μεταναστεύσει, δύναμη είναι ο προγραμματικός λόγος, οι λύσεις, το σχέδιο.

Και αυτό που θα παρουσιάσουμε στο συνέδριό μας είναι αυτό ακριβώς: το Εθνικό Στρατηγικό Κυβερνητικό μας Σχέδιο.Ένα σχέδιο που θα δώσει ξανά στην κοινωνία αισιοδοξία, ελπίδα. Ένα σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Θέλω να σας πω, κλείνοντας, ότι η Κυριακή που μας πέρασε, ήταν μία πολύ σημαντική μέρα, διότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν με τις ώρες στις ουρές για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μέλη του ΠΑΣΟΚ όλων των ηλικιών σε όλη την Ελλάδα.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Ενωμένο, προγραμματικό, δυναμικό.

Και σε αυτόν τον αγώνα πραγματικά χαίρομαι που θα είμαστε μαζί. Γιατί τη χώρα που ονειρευόμαστε, την Ελλάδα που αξίζουμε, μπορούμε πραγματικά να την κερδίσουμε μαζί.Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας.

Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν θα πω τα μέλη της, είναι πολλά, τα γνωρίζετε.

Και ευχαριστώ πάνω απ’ όλα τον φίλο μου, τον Κώστα Σκανδαλίδη, που ανέλαβε αυτήν την ευθύνη. Ο Κώστας έχει μια διαδρομή που, νομίζω ότι είναι σφραγίδα ότι αυτή η διαδικασία της αμφίπλευρης πολιτικής διεύρυνσης θα έχει θετικό αποτύπωμα στον αγώνα μας στις εθνικές εκλογές».

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