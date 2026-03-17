Περιορισμένα κέρδη στα crypto – Η διόρθωση «φρέναρε» το Bitcoin κάτω των $74.000

Η αναζωπύρωση της τιμής του Bitcoin, που ξεκίνησε λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έφτασε σε νέο τοπικό υψηλό νωρίτερα σήμερα (Τρίτη, 17/3) το πρωί αγγίζοντας τα 76.000 δολάρια, όπου το περιουσιακό στοιχείο αντιμετώπισε κάποια αντίσταση.

Η ανοδική κίνηση, ωστόσο, δεν διατηρήθηκε για πολύ. Οι τιμές υποχώρησαν ξανά κάτω από τα 74.000 δολάρια, οδηγώντας πτωτικά τον δείκτη CoinDesk 20 και σημαντικά tokens όπως το ether (ETH), το XRP (XRP) και το solana (SOL). Παράλληλα, τα futures του S&P 500 κατέγραψαν πτώση, δείχνοντας αυξημένη προτίμηση για αποφυγή κινδύνου στις παραδοσιακές αγορές.

Παρ’ όλα αυτά, στα alts είχαν προηγηθεί εντυπωσιακά κέρδη σε μερικά από αυτά, με το Ethereum, το XRP και τα ZEC, M, SIREN, FET και HAS να βρίσκονται μεταξύ αυτών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι αγορές εμπορευμάτων στο blockchain ενδέχεται να απορροφήσουν κεφάλαια από το Bitcoin και διάφορους τομείς της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε, όπως λέγεται, με τις αναπτυσσόμενες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης το 2024-25, οι οποίες περιόρισαν τα κέρδη του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος.

Ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου: Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση του πληθωρισμού λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε επιφυλακτικότητα σχετικά με τις μειώσεις επιτοκίων, επηρεάζοντας περαιτέρω τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι η Fed πρόκειται να ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια αύριο.

Έτσι, ενώ το Bitcoin δείχνει ανθεκτικό, η άνοδος όπως όλα δείχνουν δεν θα έρθει εύκολα. Οι αναλυτές, μάλιστα, σημειώνουν ότι το άλμα της τιμής άνω των 75.000 δολαρίων οφείλεται στο short-covering στις αγορές futures και options.

«Όταν συνδυάζεις την έντονα καλυμμένη αγορά options με τα επίμονα αρνητικά ποσοστά χρηματοδότησης στα perpetuals που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, γίνεται σαφές ότι η αγορά ήταν στρατηγικά διαμορφωμένη – υπερβολικά καλυμμένη, σε short θέσεις και με χαμηλή ιδιοκτησία», ανέφερε η Monarq Asset Management στο CoinDesk.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 14:30 (ώρα Ελλάδος) το Bitcoin «παίζει» στα 73.949,72 δολάρια με κέρδη 0,13%. Η κεφαλαιοποίησή του βρίσκεται στα 1,48 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει κάτω από 57%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum κινείται στα 2.323,70 δολάρια με κέρδη 1,98% και το Solana στα 93,54 δολάρια, με ήπιες απώλειες 0,25%.

Την ίδια ώρα, το XRP έχει κατακτήσει το 1,50 δολάριο με κέρδη 2,16%, ενώ το ΒΝΒ «παίζει» στα 667,67 δολάρια με απώλειες 1,63% και το Dogecoin υποχωρεί κατά 0,66% στο 0,09931 δολάριο. Απ’ την άλλη, το Cardano σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,31% στο 0,2856 δολάριο και τo Monero ενισχύεται κατά 2,14% στα 372,03 δολάρια, ενώ το Litecoin χάνει 0,20% στα 57,54 δολάρια και το Shiba Inu σημειώνει απώλειες 1,77% στο 0,000006026 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει ενισχυθεί κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια από χθες και βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τα 2,6 τρισ. δολάρια (στο CoinGecko).