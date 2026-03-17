Χρυσοχοΐδης: Ενδείξεις οπαδικού κινήτρου στη δολοφονία 20χρονου – Η έρευνα συνεχίζεται από τη Δικαιοσύνη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη ότι η δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά παρουσιάζει στοιχεία που παραπέμπουν σε οπαδικό υπόβαθρο, επισημαίνοντας όμως ότι η πλήρης διερεύνηση ανήκει πλέον στη Δικαιοσύνη. Όπως τόνισε, οι αρχές που χειρίστηκαν προανακριτικά την υπόθεση συνεχίζουν να συνδράμουν την κύρια ανάκριση, ενώ παράλληλα διενεργούν επιπλέον έρευνες, χωρίς να μπορούν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Ο υπουργός παρουσίασε επίσης στοιχεία για τη δράση της αστυνομίας μετά την επαναλειτουργία των γηπέδων τον Φεβρουάριο του 2024, αναφέροντας εκατοντάδες ελέγχους, δεκάδες συλλήψεις και εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων. Όπως υπογράμμισε, πολλές από αυτές τις ομάδες δραστηριοποιούνταν όχι μόνο στη βία μεταξύ οπαδών αλλά και σε σοβαρές εγκληματικές πράξεις, όπως διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση εντός των γηπέδων έχει βελτιωθεί σημαντικά, με λιγότερα επεισόδια και μεγαλύτερη παρουσία οικογενειών. Ωστόσο, παρατηρείται μεταφορά της εγκληματικής δραστηριότητας εκτός αθλητικών χώρων, από ομάδες που αξιοποιούν την οπαδική ταυτότητα ως κάλυψη. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει νέες έρευνες για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση αυτών των σχημάτων.

Παράλληλα, προανήγγειλε νομοθετικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της εμπλοκής ανηλίκων σε εγκληματικές ενέργειες, ιδίως όταν στρατολογούνται από ενήλικες. Τέλος, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διεύρυνση σχετικής δικογραφίας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη συνολική χαρτογράφηση τέτοιων ομάδων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.