Χ.Α.: Στήριξη στις 2.250 μονάδες, βλέμμα σε νέα υψηλά

Υποχώρηση κατά 0,63% κατέγραψε Ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2274,98 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 330,4 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ξεκίνησαν με θετική διάθεση και μέχρι τις 12μμ περίπου οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2311 μονάδων με οδηγό επιλεγμένα blue chips (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Allwyn, Metlen). Όμως η συνέχεια ανήκε στους πωλητές καθώς με ρευστοποιήσεις τραπεζών κυρίως οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος, με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται πλησίον του χαμηλού ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,747% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,06%) κατέγραψε απώλειες με την Eurobank (-2,96%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-4,25%), η ΕΛΧΑ (-0,74%), η Cenergy (-0,58%), ο Τιτάν (-0,83%), ο ΟΛΠ (-0,52% και η Κύπρου (-0,83%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,53%), η Lamda (+2,27%), η Optima (+1,05%), η ΜΟΗ (+0,80%), η Allwyn (+0,25%), η Metlen (+3,05%), η ΕΥΔΑΠ (+1,52%), ο ΟΛΘ (+3,56%), ο Ελλάκτωρ (+0,75%), η Jumbo (+0,77%) αλλά και η ΥΚΝΟΤ (+7,725) με την ΑΕΜ (+4,70%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 65 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν.

Κατά τη χτεσινή συνεδρίαση στο πρώτο ημίχρονο επικράτησαν οι αγοραστές και στο δεύτερο οι πωλητές. Ο Γ.Δ. ανέκρουσε πρύμναν ενώπιον της αντίστασης των 2319 μονάδων.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, πλησιέστερη στήριξη στις 2270-2250 μονάδες με την τεχνική εικόνα να υπόσχεται σύντομα νέους άθλους και κίνηση προς νέα υψηλά έτους, στο βαθμό που τελεσφορήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία μετά ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ελλάκτωρ και η Εβροφάρμα ανακοινώνουν σήμερα τα αποτελέσματα για το 2025, ενώ κλείνουν το μεσημέρι τα ΣΜΕ του τρέχοντα μήνα.