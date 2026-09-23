Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση για δεύτερη μέρα – Πιέσεις σε τράπεζες και blue chips

Σημάδια ήπιας υποχώρησης εμφανίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών να συνεχίζονται και τον ΓΔ να υποχωρεί πέριξ των 2.660 μονάδων. Η περιοχή των 2.700 μονάδων παραμένει ο βασικός μεσοπρόθεσμος στόχος και το «στοίχημα» για την ελληνική αγορά, ενώ η μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει θετική.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο ΓΔ καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,25% στις 2.664,8100 μονάδες, ο τζίρος είναι στα 16,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2 εκατ. τεμάχια.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,31% στις 6.827,05 μονάδες.

Ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης κινείται στις 3.182,91 μονάδες (-0,77%), ενώ με απώλειες διαπραγματεύεται η Alpha Bank (-1,42%), η Eurobank (-1,65%), η Πειραιώς (-1,21%) και η ΕΤΕ (-1,21%).

Στις κερδισμένες η Allwyn (+1,23%), η Cenergy (+0,78%), η HelleniQ Energy (+0,77%), η Ideal Holdings (+2,11%), η Metlen (+1,13%), κ.ά. Σημαντικά κέρδη σημειώνουν και οι Viohalco (+2,46%) και ΑΒΞ (+2,18%).

Στον αντίποδα, η Euronext Athens (-2,04%), η Dimand (-1,48%), η ΤΙΤΑΝ (-0,44%), η ΕΥΔΑΠ (-1,6%), η Motor Oil (-0,93%), ΟΤΕ (-0,66%).

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κάνει τη διαφορά και κινείται στα πράσινα (+0,26%) στις 3.095,05 μονάδες.

Αξιοσημείωτα κέρδη σημειώνει ο Σαράντης (+2,3%) και η Quest (+3,95%), η Bally’s Intralot κερδίζει 0,56%, ενώ ο ΑΔΜΗΕ είναι στους χαμένους με -1,01%, όπως κι η Κρι Κρι (-2,68%).

Στα επιχειρηματικά νέα, πλούσια είναι η εβδομάδα από άποψη ανακοινώσεων. Σήμερα, πριν την έναρξη τα συνεδρίασης, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ο ΑΒΑΞ, ενώ ακολουθούν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η Quality and Reliability, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Στο διεθνές σκηνικό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών. Οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν συμβάλει στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται πλέον κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Την ίδια ώρα, πτωτικά κινούνται και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να παραμένει σε φάση συσσώρευσης, καθώς οι επενδυτές υιοθετούν πιο επιλεκτική στάση στις τοποθετήσεις τους. Η συγκεκριμένη εικόνα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο σταθεροποίησης του Γενικού Δείκτη στα τρέχοντα επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστούν οι επιλεκτικές αγορές σε μετοχές που εξακολουθούν να προσελκύουν επενδυτικό ενδιαφέρον.