ΧΑ: Στο εντυπωσιακό +18% από την αρχή του έτους - Ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Έπεσε και το οχυρό των 2500 μονάδων στο Euronext Athens με συντονισμό δυνάμεων και με 83 στις 135 μετοχές που διαπραγματεύθηκαν να κλείνουν με μικρή ή μεγαλύτερη άνοδο (ΓΔ 2505 +0,97% με τζίρο 303 εκ.)

ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΕΕΕ και BOCHGR με τα μεγαλύτερα κέρδη χθες, εξαιρετική εικόνα και από ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, METLEN, ΓΕΚΤΕΡΝΑ ενώ συνολικά ο τραπεζικός κλάδος κινήθηκε μεν ανοδικά αλλά έκλεισε μακριά από τα υψηλά της συνεδρίασης ίσως και υπό τις πληροφορίες από την ΕΕ για πιθανή αύξηση των ελαχίστων αποθεματικών από την ΕΚΤ στο 2%. Αν αυτό συμβεί μπορεί να μειώσει τα επιτοκιακά έσοδα έως και 120 εκ./έτος συνολικά.

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις η καθιέρωση του ελάχιστου τέλους (3 ευρώ) σε μικροδέματα από την Κίνα θεωρείται βέβαιο ότι θα λειτουργήσει θετικά για τους ευρωπαίους retailers όπως η ΜΠΕΛΑ, εξαιρετικά σημαντική και η απόφαση της ΠΡΟΦ για επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,24 ευρώ/μετοχή (~3%).

Σε ό,τι αφορά στην ΓΣ του ΑΒΑΞ η διοίκηση φάνηκε πολύ αισιόδοξη για τα αποτελέσματα έτους και δήλωσε ότι πλέον εστιάζει στο τρίπτυχο παραχωρήσεις, ενέργεια, Real Estate.

Στο εντυπωσιακό +18% η απόδοση του ΓΔ από την αρχή του έτους ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης