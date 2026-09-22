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Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για Nasdaq με φόντο την πτώση του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:14 - 22 Σεπ 2026

Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για Nasdaq με φόντο την πτώση του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Nasdaq Composite σημείωσε την Τρίτη 22/9 νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, ενώ ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν.

Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,45%, κλείνοντας σε νέο ρεκόρ στις 27.244,28 μονάδες, με τη μετοχή της Sandisk να καταγράφει άνοδο σχεδόν 7%, μετά από θετική αξιολόγηση της Rosenblatt. Ο S&P 500 υποχώρησε οριακά στις 7.764,64 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε απώλειες 185,14 μονάδων ή 0,36%, κλείνοντας στις 51.863,69 μονάδες.

Πτώση για το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή συνάντηση» με την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, έκλεισε με απώλειες 1,09%, στα 99,25 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 1,24%, στα 94,59 δολάρια. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών και για τους δύο δείκτες.

Μιλώντας την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «μεγάλη απόφαση» σχετικά με το εάν θα επιδιώξει συμφωνία με το Ιράν ή θα «εξαφανίσει» τη χώρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πιστεύει πως «θα υπάρξει συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές», υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει νόημα να μη γίνει», καθώς, όπως είπε, οι Ιρανοί «περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω στις ενδιάμεσες εκλογές».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει μετά από πληροφορίες ότι το Ιράν προσφέρθηκε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες. Ωστόσο, οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το CNBC. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία φέρεται να εξετάζει την επανεκκίνηση του αγωγού East-West ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Κέρδη στη Wall Street

Οι κινήσεις της Τρίτης ακολούθησαν μια ισχυρή συνεδρίαση στη Wall Street, με τον S&P 500 να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 4 Αυγούστου και τον Nasdaq να σημειώνει το πρώτο ιστορικό κλείσιμο από τον Ιούνιο.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το χρηματιστηριακό κλίμα, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, ήδη πριν από την απόφαση της Federal Reserve την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, οι αποδόσεις των Treasuries είχαν πάρει την ανιούσα, καθώς η αμερικανική οικονομία αντιμετωπίζει αυξανόμενο χρέος, υψηλές τιμές πετρελαίου και επίμονο πληθωρισμό.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε την Τρίτη στο 4,955%.

«Δεν νομίζω ότι οι αγορές έχουν αποτιμήσει πλήρως τι μπορεί να σημαίνει ένας κύκλος αυξήσεων επιτοκίων, ακόμη και σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων», δήλωσε ο Τομ Γκάρετσον, senior portfolio strategist στη μονάδα fixed income strategies της RBC Wealth Management.

Όπως πρόσθεσε, υπάρχει ακόμη «αρκετός εφησυχασμός» στις αγορές αναφορικά με το ενδεχόμενο η απόδοση του 10ετούς να ξεπεράσει το 5%, ενώ παραμένει ο κίνδυνος η Fed να προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων και ενδεχομένως να επαναφέρει την απόδοση κοντά στο 5% στις αρχές του 2027.

Στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ – Σι

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος με το Ιράν, οι δασμοί και οι σπάνιες γαίες.

Πριν από την επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είχε συνάντηση με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

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