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Κοντά στα $113.500 το Bitcoin - Μηνιαία άνοδος 300% για το OKB
Νομίσματα
14:04 - 21 Αυγ 2025

Κοντά στα $113.500 το Bitcoin - Μηνιαία άνοδος 300% για το OKB

Reporter.gr Newsroom
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Οι διακυμάνσεις στην τιμή του Bitcoin συνεχίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς το περιουσιακό στοιχείο έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, στα 112.500 δολάρια, πριν ανακάμψει στα 115.000 δολάρια, όπου αντιμετώπισε μια νέα πτώση. Το μεσημέρι της Πέμπτης (21/8) το περουσιακό στοιχείο βρίσκεται κοντά στα 113.000 δολάρια. 

Ενώ ορισμένα altcoins σημείωσαν άνοδο σε νέα υψηλά επίπεδα, η τιμή του Bitcoin συνέχισε την πρόσφατη πτώση της. Το περιουσιακό στοιχείο έφτασε σε νέο ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα, αλλά από τότε έχει χάσει πάνω από δέκα χιλιάδες δολάρια. Τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκαν, επίσης, κάποιες πτώσεις, καθώς το Bitcoin έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, στα 112.500 δολάρια (στο Bitstamp).

Οι «ταύροι» κατάφεραν να αντιδράσουν αρκετά καλά σε αυτή την πτώση της τιμής και δεν επέτρεψαν περαιτέρω πτώση, παρόλο που υπάρχουν μερικά προειδοποιητικά σημάδια. Ακριβώς το αντίθετο, το Bitcoin ανέβηκε στα 115.000 δολάρια, αλλά σταμάτησε γρήγορα εκεί και έπεσε κάτω από τα 114.000 δολάρια και τώρα βρίσκεται στα 113,493.43 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 0,17%.

Η κυριαρχία του έναντι των altcoins μειώθηκε κατά περίπου 0,4% σε μια μέρα στο 57,51% στο CG, ενώ η κεφαλαιοποίησή του είναι 2,256 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Άνοδος 300% σε ένα μήνα για το OKB

Φαίνεται ότι οι τελευταίες ημέρες ανήκαν στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με μερικά από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Το BNB, για παράδειγμα, διαπραγματευόταν χθες γύρω στα 830 δολάρια, αλλά εκτοξεύθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό λίγο πάνω από τα 880 δολάρια μέσα σε λίγες ώρες. Αν και έχει χάσει κάποια δυναμική από τότε, το BNB εξακολουθεί να είναι 2,5% υψηλότερο από την προηγούμενη ημέρα, διαπραγματευόμενο κοντά στα 850 δολάρια.

Τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε το OKB. Το εγγενές token της OKX σημειώνει άνοδο περίπου 56% και καταγράφει νέο ρεκόρ στα 206 δολάρια. Το περιουσιακό στοιχείο έχει σημειώσει άνοδο 300% τον τελευταίο μήνα.

Το Ethereum ενισχύεται κατά 2,41% και βρίσκεται στα 4,295.52 δολάρια το XRP ανεβαίνει κατά 0,52% στα 2.9040 δολάρια και το Solana σημειώνει κέρδη 2,47% και είναι στα 184,39 δολάρια.

Το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 1,65% και διαμορφώνεται στα 3,8393 δολάρια, το Cardano σημειώνει άνοδο 2,78% στα 0.8724 δολάρια και το Dogecoin ενισχύεται κατά 2,30% στα 0.2189 δολάρια.

Ακόμα, το LINK είναι κοντά στα 26 δολάρια, ενώ το TRX σημειώνει μικρή άνοδο.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων και ανέρχεται σε 3,929 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 14:10
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