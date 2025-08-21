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AJet: Η θυγατρική της Turkish Airlines επιταχύνει την ευρωπαϊκή της ανάπτυξη
Επιχειρήσεις
13:57 - 21 Αυγ 2025

AJet: Η θυγατρική της Turkish Airlines επιταχύνει την ευρωπαϊκή της ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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 Η AJet συνεχίζει την έντονη διεθνή της επέκταση με ανανεωμένο brand, ψηφιακά προσανατολισμένη στρατηγική και ένα ευρύ δίκτυο που καλύπτει την Ευρώπη, την Τουρκία και την Ασία. Βασισμένη σε15 χρόνια επιχειρησιακής εμπειρίαςκαι μια εκτεταμένη αναδιοργάνωση, η AJet ενδυναμώνει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας ανταγωνιστικούς ναύλους και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Περισσότερα από ένα νέο όνομα

Η μετάβαση στην AJet σηματοδότησε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή αλλαγή ονομασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου. Η εταιρείαεπανέφερε τον σκοπό της, απλοποιώντας την ταξιδιωτική εμπειρία για εκατομμύρια επιβάτες. Υπό την ομπρέλα της TurkishAirlines, αξιοποιεί μια ισχυρή επιχειρησιακή βάση, ενώ προσφέρει μια πιο ευέλικτη και value-for-money πρόταση που απευθύνεται σε οικογένειες και ταξιδιώτες που αναζητούν οικονομικές επιλογές.

Κατά τη διαδικασία,μεταφέρθηκαν με επιτυχία τα δεδομένα εκατομμυρίων επιβατών, ενώ ο στόλος των περίπου 100 αεροσκαφών εντάχθηκε στο νέο brand χωρίς καμία διακοπή στις καθημερινές πτήσεις.

Από την επανεκκίνησή της το 2024, η AJet έχει ήδη μεταφέρει33 εκατομμύρια επιβάτες, επεκτείνοντας ταχύτατα το δίκτυό της σε 99 προορισμούς σε 34 χώρες. Παράλληλα, έχει ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη και την Τουρκία, ακολουθώντας μια στρατηγική που βασίζεται στην προσβασιμότητα και την αξιοπιστία.

Η δυναμική αυτή αναγνωρίστηκε και από τον κλάδο: η AJet έλαβε τη διάκρισηAPEXFour-StarLow-CostCarrier (2024)για την εμπειρία επιβατών, ενώ το 2025 τιμήθηκε με τοβραβείο TCXA25 AccessibilityAwardγια τη συμβολή της στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, ψηφιακής και συμπεριληπτικής εμπειρίας.

Γέφυρα Ευρώπης και Ασίας

Χάρη στη στρατηγική της γεωγραφική θέση, η AJet ενώνει τιςευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις περιφερειακές πόλειςμε τα μεγάλα αεροπορικά hubs και τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Τουρκίας.

Για να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το δίκτυό της, η εταιρεία προσφέρειεισιτήρια από μόλις 9€για πτήσεις από πόλεις όπως τοΒερολίνο, η Βιέννη, το Άμστερνταμ και το Λονδίνο, με κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις20–22 Αυγούστου 2025. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

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