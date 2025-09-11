Κρυπτονομίσματα: Ράλι με το βλέμμα στη Fed – Άνω των $4 τρισ. η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Υπό το πρίσμα πιθανών μειώσεων επιτοκίων – κι ενώ παράλληλα η γεωπολιτική ένταση στην Ευρώπη προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα – η αγορά κρυπτονομισμάτων ενισχύεται. Έτσι, το πρωί της Πέμπτης (11/9) το Bitcoin ξεπέρασε τα 114.000 δολάρια και τα μεγάλα altcoins σημείωσαν μεγάλη άνοδο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ (CPI), τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, και αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της Fed ως προς τη μείωση ή όχι των επιτοκίων.

Η άνοδος του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης ήρθε μετά από αρκετές προσπάθειες να ξεπεράσει το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των $113.000, το οποίο είχε δοκιμαστεί και απορριφθεί στις 6 και 10 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας σε προσωρινή πτώση κατά μερικές χιλιάδες δολάρια.

Ωστόσο, το τελευταίο 24ωρο οι αγοραστές κατάφεραν όχι μόνο να ξεπεράσουν το όριο αυτό αλλά και να φτάσουν σε υψηλό 17 ημερών, αγγίζοντας τα $114.500 νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Παρά μία περιορισμένη διόρθωση, το Bitcoin διαπραγματεύεται σταθερά πέριξ των 114.000 δολαρίων. Έτσι, γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινείται στα 114.125 δολάρια, με ημερήσια κέρδη 0,64% και την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει τα 2,27 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των άλλων ψηφιακών νομισμάτων είναι στο 56% (σύμφωνα με την CoinGecko).

Παράλληλα, τα spot Βitcoin και Εther ETFs προσέλκυσαν χθες (10/9) καθαρές εισροές ύψους 928 εκατομμυρίων δολαρίων, δείχνοντας τη στροφή των επενδυτών σε πιο «επικίνδυνα» περιουσιακά στοιχεία υπό την πιθανότητα επιτοκιακών μειώσεων.

Αυτή η πιθανότητα επιβεβαιώνεται από τις αγορές: Στην πλατφόρμα Polymarket οι traders βλέπουν 79% πιθανότητα μείωσης επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης φέτος το μήνα και 18% για μείωση 50 μονάδων βάσης – σημαντική αύξηση από το 5,4% της προηγούμενης εβδομάδας. Το εργαλείο FedWatch της CME καταγράφει 92% πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης και 8% για μεγαλύτερη μείωση.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια μικρή αύξηση στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ, αλλά η αναθεώρηση περίπου 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας αυξάνει τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων. Μια τέτοια κίνηση θα ωφελήσει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου και η αγορά ήδη το αντιλαμβάνεται.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εφιστούν την προσοχή. Ο Jake Ostrovskis είναι ένας από αυτούς – επικεφαλής OTC Trading στην Wintermute –, ο οποίος τονίζει ότι ο επίμονος πληθωρισμός και η επιβράδυνση της ανάπτυξης αυξάνουν τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό.

Από τα τέλη Αυγούστου, οι επενδυτές έχουν απομακρυνθεί από το Εther μετά την υπεραπόδοσή του και επιστρέφουν στο Βitcoin. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη δραστηριότητα στις επιλογές, με τους traders να αγοράζουν προστατευτικά put-options στο ETH και τα risk reversals για Μάρτιο και Ιούνιο 2026 να γίνονται αρνητικά, δημιουργώντας ένα «καλά καλυμμένο» περιβάλλον σε περίπτωση που οι πιέσεις μειωθούν. «Τελικά, ίσως να είμαστε κοντά στην αρχή ενός κύκλου μειώσεων επιτοκίων,» σημειώνει ο Ostrovskis.

Σημειώνεται ότι μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό αναμένεται μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτογράφησης, όπως έχει συμβεί πολλάκις κατά το παρελθόν, οπότε και το Bitcoin έκανε απότομη «βουτιά» πριν καταφέρει να ανακτήσει τα προηγούμενα χαμένα επίπεδα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η αγορά κρυπτονομισμάτων φαίνεται να ενισχύεται συνολικά, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας στα 4,060 τρισεκατομμύρια δολάρια (σύμφωνα με την CoinGecko).

Από τα altcoins ξεχωρίζουν τα:

Ethereum με κέρδη 1,57% στα 4.437,98 δολάρια

XMR (Monero) με κέρδη 1,66% στα 272,90 δολάρια

Solana με + 1,93% στα 227,89 δολάρια

Litecoin με +2,99% στα 117,25 δολάρια

Dogecoin με κέρδη της τάξης του 3,72% στο 0,2515 δολάριο.

Την ίδια στιγμή, το XRP ενισχύεται κατά 0,64% στα 3,02 δολάρια, το Cardano κερδίζει 0,08% στο 0,8874 δολάριο, το Cronos (CRO) 1,35% στο 0,2610 δολάριο και το Shiba Inu 0,58% στο 0,00001310 δολάριο.