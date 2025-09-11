ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση 0,4% των τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο και η ετήσια αύξηση του πληθωρισμού ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων επτά μηνών.

Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, μετά από αύξηση 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη (11/9) το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Στους 12 μήνες έως τον Αύγουστο, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,9%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιανουάριο, μετά από άνοδο 2,7% τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξάνονταν κατά 0,3% και θα αυξάνονταν κατά 2,9% σε ετήσια βάση.

Η έκθεση για τον ΔΤΚ θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό μετά τις πρόσφατες αρνητικές ειδήσεις για την αγορά εργασίας. Η επίδραση των εκτεταμένων δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν σταδιακή, αλλά οι τιμές θα μπορούσαν να επιταχυνθούν τους επόμενους μήνες, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν πλέον εξαντλήσει τα αποθέματά τους που είχαν πριν την επιβολή των δασμών. Οι επιχειρηματικές έρευνες εδώ και καιρό προειδοποιούν για επικείμενες αυξήσεις των τιμών.

«Τα στοιχεία είναι συντριπτικά ότι έρχεται περισσότερος πληθωρισμός σχετικός με τους δασμούς, αν και μπορεί να χρειαστούν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι να μετακυληθεί πλήρως», δήλωσε ο Stephen Stanley, επικεφαλής οικονομολόγος της Santander U.S. Capital Markets.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων συνιστωσών των τροφίμων και της ενέργειας, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,3%.Στους 12 μήνες έως τον Αύγουστο, ο λεγόμενος βασικός πληθωρισμός CPI αυξήθηκε κατά 3,1%.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία παρακολουθεί τους δείκτες τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον στόχο πληθωρισμού 2%, αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια στην συνεδρίαση πολιτικής της την επόμενη Τετάρτη (17/9).