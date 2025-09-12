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Το Bitcoin ξεπέρασε τα $115.000 - DOGE και Solana «απογειώνονται»
Νομίσματα
14:56 - 12 Σεπ 2025

Το Bitcoin ξεπέρασε τα $115.000 - DOGE και Solana «απογειώνονται»

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin καταγράφει τέταρτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου την Παρασκευή 12/9 κινούμενο πάνω από τα 115.00 δολάρια και δείχνοντας ότι ανακτά τη δυναμική του.

Πιο αναλυτικά το μεσημέρι της Παρασκευής, τα spot Bitcoin (BTC) κινούνται στα 115.006,50$ σημειώνοντας άνοδο 0,88%, ενώ τα Exchange-Traded Funds (ETFs) που σχετίζονται με το Bitcoin στις ΗΠΑ προσέθεσαν 552,78 εκατ. δολάρια σημειώνοντας τέταρτη συνεχόμενη ημέρα εισροών.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη συνεχιζόμενη περίοδος από τις 28 Αυγούστου και η μακρύτερη κοινή περίοδος από τις επτά μέρες που έληξαν στις 14 Αυγούστου, η οποία συνέπεσε με την άνοδο του Bitcoin σε ιστορικό υψηλό πάνω από 123.000$. Η καθαρή εισροή 757,14 εκατ. δολαρίων την Τετάρτη ήταν η μεγαλύτερη για μία μόνο ημέρα από τις 16 Ιουλίου, σύμφωνα με δεδομένα που παρακολουθεί η SoSoValue.

Οι «καρχαρίες» του Bitcoin, πορτοφόλια που κατέχουν μεταξύ 100 και 1.000 BTC, απορρόφησαν 65.000 BTC μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η επιθετική αυτή συσσώρευση αύξησε τα συνολικά τους αποθέματα σε 3,65 εκατομμύρια BTC, νέο ρεκόρ.

Δύο βασικά δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση, σύμφωνα με παρατηρήσεις της CryptoQuant:

  • Μεταβολή καθαρής θέσης Μακροπρόθεσμων Κατόχων (LTH)
  • Καθαρή ροή από/προς ανταλλαγές (Exchange Netflow)

Θεαματική άνοδος για DOGE & Solana - Θετικά τα περισσότερα alts

Θεαματική άνοδο παρουσιάζει την Παρασκευή η τιμή του Dogecoin, το οποίο σημειώνει άνοδο 4,03% στο 0.2609 δολάριο καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την επικείμενη κυκλοφορία του πρώτου ETF (Exchange-Traded Fund) που συνδέεται με το Dogecoin στις ΗΠΑ.

Η συσσώρευση από «φάλαινες» άνω των 280 εκατομμυρίων DOGE συνέβαλε σε έντονα επίπεδα συναλλαγών που ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια.

Οι αναλυτές παρακολουθούν εάν το DOGE μπορεί να διατηρήσει κλεισίματα πάνω από τα 0,26$ και να προσεγγίσει τη ζώνη αντίστασης στα 0,29$.

Το Solana από την μεριά του σημειώνει άνοδο 6,18% στα 239,04 δολάρια, ενώ σημαντικά αυξημένο παρουσιάζεται το Ethereum με άνοδο 2,15% στα 4.526,20 δολάρια, το XRP με άνοδο 1,33% στα 3,05 δολάρια και το Hype με 4,14% στα 55,76 δολάρια.

Στον αντίποδα, απώλειες παρουσιάζει το LTC με πτώση 0,95% στα 115,83 δολάρια, το Pepe με 0,22% στο 0,00001050 δολάριο και το Sky Dollar με πτώση 0,04% στο 0,9993 δολάριο.

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