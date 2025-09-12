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Pet City Group: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,1% στα €67,5 εκατ. το 2024
Επιχειρήσεις
14:38 - 12 Σεπ 2025

Pet City Group: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,1% στα €67,5 εκατ. το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Το Pet City Group δημοσίευσε την ετήσια ενοποιημένη χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκέμβριου 2024, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA). 

Κατά το 2024, το Pet City Group συνέχισε να αναπτύσσεται με το βλέμμα εστιασμένο όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον, επιδιώκοντας τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης και ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος έθεσε τις βάσεις για αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς και για ενισχυμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα, καινοτομία και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι στρατηγικές επενδύσεις, οι οργανωτικές αλλαγές και οι καινοτόμες εμπορικές πρωτοβουλίες ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά του και εδραίωσαν τη θέση του ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς κατοικίδιων και ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα.

Εντός του 2024, ο Όμιλος υλοποίησε επενδύσεις ύψους περίπου €2,9 εκατ. στο δίκτυο πωλήσεων και στις υποδομές. Προστέθηκαν έξι νέα σημεία πώλησης σε στρατηγικές περιοχές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό καταστημάτων στα 102, ενώ ανακαινίστηκαν σημαντικά καταστήματα, αναβαθμίζοντας την αγοραστική εμπειρία. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το νέο υπερσύγχρονο κέντρο διανομής 6.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο και πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης, εγκαταστάθηκαν νέα πληροφοριακά συστήματα ERP και WMS, αναβαθμίστηκαν οι ψηφιακές πλατφόρμες (e-shop και omnichannel υπηρεσίες) και αναπτύχθηκαν εργαλεία Business Intelligence (BI).

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο επίπεδο των €67,5 εκατ. έναντι €64,9 εκατ. το 2023, αυξημένος κατά 4,1%, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στα νέα καταστήματα όσο και στην περαιτέρω ωρίμανση σημείων πώλησης προηγούμενων ετών, αλλά και στην ανάπτυξη του e-commerce.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν σε €31,2 εκατ. από €31,4 εκατ. το 2023. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 46,2% έναντι 48,3% το 2023, με τη μείωση να αποδίδεται αποκλειστικά στην απορρόφηση πληθωριστικών πιέσεων και αυξήσεων κόστους, επιλογή που έγινε συνειδητά από την Εταιρεία προς όφελος των καταναλωτών.

Η επιθετική ανάπτυξη των νέων καταστημάτων, και οι αυξημένες ανάγκες προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της νέας αποθήκης συνέβαλλε στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά το ποσό των €2,6 εκατ. στα €28,5 εκατ.

Το EBITDA ανήλθε σε €9,4 εκατ. έναντι €11,1 εκατ. το 2023, με τη μείωση (-15%) να αντικατοπτρίζει το βάρος των στρατηγικών επενδύσεων και των αυξημένων λειτουργικών εξόδων από την ανάπτυξη του δικτύου και τις νέες υποδομές. Η Διοίκηση θεωρεί την εξέλιξη αυτή συγκυριακή και επενδυτικού χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση της μελλοντικής κερδοφορίας.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η Pet City διατήρησε και το 2024 την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση καθώς και μια υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση, με τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε €43,8 εκατ. και τον καθαρό δανεισμό (εξαιρουμένων των υποχρεώσεων μισθώσεων) σε €45,8 εκατ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η σταθερή παραγωγή σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες το 2024 σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε €4,9 εκατ. έναντι €4,3 εκατ. το 2023.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Γιάννης Γαβριηλίδης δήλωσε: «Το 2024 σηματοδότησε τρία χρόνια από την εξαγορά του Ομίλου από την BC Partners και την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης. Μέσα σε αυτή την τριετία, υλοποιήσαμε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με νέα καταστήματα και πανελλαδική κάλυψη, ανακαινίσεις, υποδομές logistics, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και νέα επιχειρηματικά πεδία. Η αγορά του pet έχει αλλάξει σημαντικά: μετά την πανδημία παρατηρείται αλλαγή τάσης, με πιο έντονο ανταγωνισμό και επιβράδυνση της αγοράς. Ωστόσο, εμείς βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Επενδύουμε για το μέλλον, ως μέρος μιας ευρύτερης αγοράς που συνεχίζει να εξελίσσεται. Η επέκταση που πραγματοποιήσαμε με 27 νέα καταστήματα αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον και μας προετοιμάζει για μια νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε την επιθετική επέκταση του δικτύου μας, με στόχο να ενισχύουμε συνεχώς την καταναλωτική εμπειρία και να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας».

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