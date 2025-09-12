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Νέο πακέτο κυρώσεων της Βρετανίας κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
14:46 - 12 Σεπ 2025

Νέο πακέτο κυρώσεων της Βρετανίας κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/9) ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και εταιρείες και άτομα που προμηθεύουν ηλεκτρονικά είδη, χημικά και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ρωσικών όπλων.

Το πακέτο αποτελεί απάντηση στην πρόσφατη ρωσική επιθετικότητα, όπως ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση, αναφερόμενη στον αυξημένο αριθμό επιθέσεων με ρωσικά drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, καθώς και στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας την Τετάρτη (10/9).

«Η διεθνής δράση για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία και τη διακοπή των κρίσιμων ταμειακών ροών που χρειάζεται απεγνωσμένα για να πληρώσει αυτόν τον παράνομο πόλεμο είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε η νέα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, κατά την επίσκεψή της στο Κίεβο, ενώ πρόσθεσε ότι «αυτές οι κυρώσεις αποτελούν το επόμενο στάδιο των ηγετικών προσπαθειών του Ηνωμένου Βασιλείου να αυξήσει την οικονομική πίεση, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τον τομέα της ασφάλειας».

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν 70 επιπλέον πλοία που, σύμφωνα με τη Βρετανία, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς και 30 εταιρείες και άτομα που εμπλέκονταν στην προμήθεια του ρωσικού στρατού με εξοπλισμό για οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων μια εταιρεία ηλεκτρονικών με έδρα την Κίνα και μια με έδρα την Τουρκία.

«Αυτές οι κυρώσεις είναι μονομερείς ενέργειες χωρίς καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Υπονομεύουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να παρατείνει τις κυρώσεις της κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας ρωσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις αφορούν περισσότερους από 2.500 Ρώσους πολίτες και εταιρείες και περιλαμβάνουν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, καθώς και απαγόρευση εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος.

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