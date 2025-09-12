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Εγκύκλιος Πλεύρη: Αντικαθίσταται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση» με «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική
14:29 - 12 Σεπ 2025

Εγκύκλιος Πλεύρη: Αντικαθίσταται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση» με «παράνομη μετανάστευση»

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπέγραψε σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, εγκύκλιο με την οποία δίνεται σαφής κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 5226/25, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα.

Με την εγκύκλιο, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου, καθίσταται σαφές ότι από εδώ και στο εξής καταργείται σε όλα τα έγγραφα ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», ο οποίος αντικαθίσταται με το νομικά ακριβή όρο «παράνομη μετανάστευση». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι αυτή αλλαγή κρίνεται αναγκαία ώστε να αντανακλάται το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη παραμονή στη χώρα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι φιλοξενούμενοι στις δομές ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου τους θα τελούν υπό διοικητική κράτηση που θα έχει διάρκεια έως 24 μήνες, ενώ θα αντιμετωπίζουν και ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια. «Η μόνη διέξοδος ώστε να μην εκτίσουν την ποινή είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους», τόνισαν οι πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στόχος της εγκυκλίου είναι να αποτυπωθεί με σαφήνεια το πλέγμα μέτρων που προβλέπει η νέα νομοθεσία, καθώς και να διασφαλιστεί η άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Για αυτόν το λόγο ορίζεται ότι μετά από κάθε τυχόν απόρριψη αίτησης ασύλου οι διοικητές των δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 14:30
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