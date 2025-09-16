Ανεβαίνουν όλα... εκτός από το Bitcoin: Η αγορά «ζυγίζει» το ρίσκο

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας είναι δύσκολο να ερμηνευτεί. Ο χρυσός το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο επενδύσεων, έχει αυξηθεί πάνω από 37% φέτος, φτάνοντας ακόμα και σε νέο ιστορικό υψηλό των 3.697 δολαρίων κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτού του άρθρου. Την ίδια στιγμή, το ασήμι έχει αυξηθεί πάνω από 41%, ενώ οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, όπως ο S&P 500 και ο τεχνολογικός NASDAQ, διαπραγματεύονται στα υψηλά τους ή κοντά σε αυτά.

«Έχουμε μία πραγματικά πολύ μπερδεμένη εικόνα», σημειώνει ο αναλυτής JA Maartunn, συμπληρώνοντας ότι και ασφαλή assets ανεβαίνουν, αλλά και τα ριψοκίνδυνα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι η αγορά είναι ταυτόχρονα σε risk-on και risk-off.

Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι τόσο τα συντηρητικά όσο και τα ριψοκίνδυνα assets κινούνται ανοδικά δείχνει πως η αγορά προστατεύεται από πιθανή μεγάλη αστάθεια, η οποία οφείλεται σε (α) ασθενές δολάριο, (β) πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρώπη και (γ) αυξημένο κρατικό χρέος.

Κανονικά, ένα τέτοιο περιβάλλον θα ήταν ιδανικό για το Bitcoin, το οποίο οι υποστηρικτές του θεωρούν ως αποθήκη αξίας εκτός κρατικού ελέγχου. Όμως η τιμή του παρουσιάζει διαφορετική εικόνα: παραμένει στάσιμη, ενώ τα υπόλοιπα assets ανεβαίνουν.

Σύμφωνα με τον Maartunn, ο λόγος που το Bitcoin δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε είναι πιθανώς προβλήματα μέσα στο δικό του οικοσύστημα, και όχι τα μακροοικονομικά δεδομένα. Η ανάλυσή του δείχνει ότι μακροχρόνιοι κάτοχοι (long-term holders) πωλούν μαζικά, με περίπου 230.000 BTC να έχουν πουληθεί μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Αυτή η συνεχής πίεση πωλήσεων δεν επιτρέπει στη ζήτηση να καλύψει την προσφορά, οδηγώντας σε ένα αδιέξοδο που εμποδίζει το BTC να σημειώσει ουσιαστικά κέρδη.

Πού κινείται το Bitcoin

Λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα βρίσκεται στα 115.449,30 δολάρια με ήπια κέρδη της τάξης του 0,59%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση καταγράφει άνοδο 3,4%.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin έχει σταθεροποιηθεί στα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια (σύμφωνα με CoinGecko), ενώ η κυριαρχία του επί των altcoins βρίσκεται στο 56%.

Η τιμή του κινήθηκε ανάμεσα στα $114.509 και $116.450 το τελευταίο 24ωρο, και εντός του εύρους $110.870–$116.705 την τελευταία εβδομάδα, δείχνοντας συγκέντρωση (consolidation) και όχι συνέχεια της ανοδικής τάσης.

Η τρέχουσα τιμή επίσης αντιστοιχεί σε πτώση 1,9% σε μηνιαία βάση, διατηρώντας το BTC 6,6% κάτω από το ιστορικό του υψηλό που σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου. Ωστόσο, το Bitcoin έχει σημειώσει άνοδο 97% σε ετήσια βάση.

Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτή η “ησυχία” ίσως δεν διαρκέσει για πολύ. Ο Arthur Hayes, συνιδρυτής του BitMEX, υποστηρίζει ότι η μακροοικονομική ρευστότητα και όχι οι κλασικοί κύκλοι θα επεκτείνουν το bull run του Bitcoin μέχρι το 2026. Επανέλαβε, μάλιστα, τον προηγούμενο στόχο των $250.000, τονίζοντας ότι η βραχυπρόθεσμη απογοήτευση δεν πρέπει να επισκιάζει τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα του Bitcoin έναντι της υποτίμησης των fiat νομισμάτων.

Ωστόσο, επί του παρόντος η εκτίμηση πως αν δεν υπάρξει νέα ζήτηση για να απορροφήσει την πίεση των πωλήσεων από τους μακροπρόθεσμους κατόχους, το Bitcoin πιθανότατα θα συνεχίσει να κινείται υποτονικά, φαίνεται πιο ρεαλιστική.

Το AVAX Ξεχωρίζει – Άνοδος για Altcoins

Όσον αφορά τα altcoins, το Ethereum βρέθηκε ελαφρώς αρνητικό, υποχωρώντας κάτω από τα 4.500 δολάρια, αν και γρήγορα επανήλθε πάνω από το κρίσιμο αυτό επίπεδο. Το XRP διατηρεί τη στήριξη στα 3 δολάρια, ενώ BNB, DOGE, LINK, SOL, TRX και SUI κινούνται ελαφρώς ανοδικά.

Πιο αναλυτικά, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (16/9), το Ethereum έχει κατακτήσει και πάλι τα 4.500 δολάρια, το XRP παίζει λίγο πιο πάνω από τα 3 δολάρια (στα 3,03 δολάρια), το Solana βρίσκεται στα 235,40 δολάρια, το Dogecoin στο 0,2651 δολάριο και το Cardano στο 0,8700 δολάριο.

Ο μεγάλος νικητής της ημέρας είναι το AVAX, που κατέγραψε άνοδο 7%, ξεπερνώντας τα 30 δολάρια. Σημαντικά κέρδη σημείωσαν επίσης τα XLM (στο 0.3887 δολάριο) και XMR (στα 323,73 δολάρια), ενώ το IMX επέστρεψε στο Top 100, χάρη σε άνοδο 15% που έφερε την τιμή του πάνω από τα 0,73 δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς το μεσημέρι της Τρίτης στο 0,7137 δολάριο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του CoinGecko, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα 24ωρο, φτάνοντας τα 4,110 τρισεκατομμύρια δολάρια.