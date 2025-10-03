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«Έσπασε» το όριο των $120.000 το Bitcoin – Σε καθοριστική φάση η αγορά κρυπτογράφησης
Νομίσματα
15:04 - 03 Οκτ 2025

«Έσπασε» το όριο των $120.000 το Bitcoin – Σε καθοριστική φάση η αγορά κρυπτογράφησης

Reporter.gr Newsroom
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Στη ζώνη των 120.000 δολαρίων «παίζει» το Bitcoin, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι έχει εισέλθει σε μία καθοριστική φάση, καθώς τόσο τα μάκρο, όσο και συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά της κρυπτογράφησης, το ευνοούν.  

Η ανοδική στροφή του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης, καθώς και άλλων μεγάλων κρυπτονομισμάτων, ξεκίνησε από το shutdown στις ΗΠΑ. Το «λουκέτο» ακολουθήθηκε από την αναβολή δημοσίευσης βασικών οικονομικών δεικτών, όπως οι αναφορές για την απασχόληση, γεγονός που ώθησε τους επενδυτές προς τα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα crypto και ο χρυσός.

Ήδη από το προηγούμενο διάστημα έχει φανεί ότι το Bitcoin επιλέγεται ως «ασφαλές καταφύγιο» (όπως διαχρονικά συμβαίνει και με τον χρυσό) σε περιόδους ανασφάλειας.

Έτσι, το Bitcoin δεν άργησε να σκαρφαλώσει στα 120.000 δολάρια, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 9%, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 2,9%, φτάνοντας μια ανάσα από τα 4.000 δολάρια.

Προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed – Ελκυστικά τα «επικίνδυνα» περιουσιακά στοιχεία

Σημειώνεται ότι το «λουκέτο» στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας πάνω από το 90% του προσωπικού της SEC, ενώ η CFTC λειτουργεί με βασικό προσωπικό. Αντιδρώντας στην κατάσταση, οι αγορές σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές θεωρούν πλέον σχεδόν βέβαιο ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%) μέσα στον μήνα, ύστερα από αναπάντεχη πτώση των ιδιωτικών θέσεων εργασίας και καθυστέρηση στην ανακοίνωση άλλων κρίσιμων οικονομικών στοιχείων.

«Οι επενδυτές στερούνταν άμεσων καταλυτών, όπως φάνηκε από τη συγκρατημένη αντίδραση μετά τη συνεδρίαση της FOMC, παρόλο που ο χρυσός και οι μετοχές σημείωσαν ισχυρά κέρδη. Ωστόσο, η γενική τάση παραμένει ανοδική, καθώς εισερχόμαστε σε κύκλο μείωσης επιτοκίων,» δήλωσε ο Jake Ostrovskis, επικεφαλής OTC συναλλαγών στη Wintermute.

Τα χαμηλότερα επιτόκια καθιστούν πιο ελκυστικά τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κρυπτονομίσματα, και αυτό συμβαίνει σε έναν μήνα όπου το επενδυτικό κλίμα είναι ήδη θετικό βάσει ιστορικών επιδόσεων.

Οκτώβριος: Ο μήνας του Bitcoin

«Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι ένας ανοδικός μήνας για το Bitcoin και τα πρώιμα σημάδια δείχνουν πως φέτος δεν θα αποτελεί εξαίρεση,» ανέφερε ο Gadi Chait της Xapo Bank.

«Το bitcoin απέχει πολύ από το να είναι απλώς ένα κερδοσκοπικό στοίχημα. Συνεχίζει να αποδεικνύει τη δύναμή του ως ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο με διάρκεια», σημείωσε ακόμη.

Τα δεδομένα από το blockchain το επιβεβαιώνουν. Η φαινομενική ζήτηση για bitcoin έχει αυξηθεί κατά περίπου 62.000 Bitcoin μηνιαίως από τον Ιούλιο, σύμφωνα με την CryptoQuant, κυρίως λόγω ETF και μεγάλων επενδυτών («φάλαινες»). Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, οι ETF αυξήθηκαν κατά 71% το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Ταυτόχρονα, η εγγενής αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να αναπτύσσεται.

«Τον τελευταίο μήνα, το μερίδιο του DeFi στις συναλλαγές έχει αυξηθεί σημαντικά, επεκτείνοντας την αγορά και τις ευκαιρίες μας», δήλωσε ο Eddie Zhang, πρόεδρος της dYdX Labs.

«Ο μεγάλος καταλύτης αυτής της αλλαγής είναι η ανανεωμένη δυναμική και συμμετοχή που βλέπουμε από την Ασία. Το DeFi φαίνεται να αρχίζει να εκπληρώνει την υπόσχεσή του και ο ρυθμός υιοθέτησης της αγοράς επιταχύνεται», είπε ακόμη.

Με φόντο τα ενθαρρυντικά αυτά σημάδια, οι αγορές κρυπτογράφησης αναμένουν κι άλλους πιθανούς καταλύτες, όπως είναι: (α) οι αποφάσεις για ETF σε αρκετά altcoins, όπως το Solana και το XRP, οι οποίες ενδέχεται να καθυστερήσουν λόγω του κυβερνητικού shutdown και (β) η αναβάθμιση του Ethereum με την ονομασία Fusaka, η οποία προχωρά σταδιακά.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Παρασκευής (3/10), το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 120.420,60 δολάρια με ημερήσια κέρδη της τάξης του 1,34% και την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει τα 2,4 τρισ. δολάρια. Εν των μεταξύ, η κυριαρχία του έναντι των άλλων ψηφιακών νομισμάτων κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από το 56,5%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum «παίζει» στα 4.487,30 δολάρια με κέρδη 2,39% και εβδομαδιαία κέρδη που ξεπερνούν το 11,10%.

Το XRP ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 3 δολαρίων και με κέρδη 2,29% κινείται στα 3,05 δολάρια, ενώ το Solana «παίζει» στα 230,96 δολάρια με κέρδη 2,42%, το Dogecoin στο 0,2562 δολάριο (-0,05%) και το Cardano στο 0,8555 δολάριο (+0,48%).

Με απώλειες κινείται σήμερα το Litecoin στα 117,35 δολάρια (-2,15%), το Cronos στο 0,2136 δολάριο (-1,70%) και το Shiba Inu στο 0,00001243 δολάριο (-1,35%).

Επίσης, κακή μέρα έχει και το Monero (XMR) που χάνει 2,85% στα 328,57 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης βρίσκεται στα 4,238 τρισ. δολάρια με ημερήσια κέρδη κοντά στο 1,5%.

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