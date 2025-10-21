Τα crypto σε φάση διόρθωσης: Κοντά στα $108.500 το Bitcoin – Μαζικές απώλειες στα alts

Την Τρίτη (21/10), αγορά κρυπτογράφησης επέστρεψε στα «κόκκινα», διαγράφοντας τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας, καθώς πολλά από τα κορυφαία κρυπτονομίσματα καταγράφουν σημαντικές απώλειες.

Η εβδομάδα ξεκίνησε θετικά για την αγορά και κυρίως το Bitcoin, που ανέβηκε στιγμιαία στα 11.500 δολάρια. Ωστόσο, η ανοδικά πορεία αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς οι «αρκούδες» ανέκτησαν τον έλεγχο της αγοράς, στέλνοντας τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης και πάλι κάτω από τα 110.000 δολάρια.

Έτσι, το τελευταίο 24ωρο, το Bitcoin κατρακύλησε μέχρι τα 107.500 δολάρια, με τις συνολικές απώλειές του για το τελευταίο διβδόμαδο να αγγίζουν το 13%.

Η τεχνική εικόνα «βαραίνει» την αγορά – Πώς μπορεί να ανατραπεί το καθοδικό ράλι

Η νέα καθοδική τάση του Bitcoin έκανε ορισμένους αναλυτές να προβλέψουν σκοτεινά σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο τέλους της bull market. Μερικοί εξ αυτών, δε, εκτιμούν ότι μια πτώση κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 101.700 δολαρίων θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την είσοδο σε bear market.

Από την άλλη πλευρά, ενθαρρυντικοί δείκτες, όπως η μειωμένη ποσότητα Bitcoin που φυλάσσεται σε ανταλλακτήρια, δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι εντελώς απαισιόδοξα.

Πάντως, η τεχνική εικόνα φαίνεται να βαραίνει την ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, με τον δείκτη CoinDesk 20 (CD20) να σημειώνει πτώση 3,56% το τελευταίο 24ωρο και όλα τα μέλη του δείκτη να διαπραγματεύονται χαμηλότερα.

«Η ευρύτερη αγορά crypto συνεχίζει να περνά βαθιά φάση απομόχλευσης, με τους traders να αποσύρονται καθώς αυξάνεται η μεταβλητότητα και μειώνεται η εμπιστοσύνη στη διατήρηση υψηλότερων επιπέδων», σημειώνει ο Samer Hasn, ανώτερος αναλυτής της αγοράς στην XS.com, εξηγώντας πως το Bitcoin «παραμένει παγιδευμένο σε μια καθοδική δομή», σχηματίζοντας διαδοχικά χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά.

«Για να υπάρξει κάποια ουσιαστική αντιστροφή της τάσης, το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να ανακτήσει και να διατηρήσει σταθερά τα 111.000 δολάρια», σημείωσε ο Hasn, εκτιμώντας πως μόνο τότε θα μπορούσε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη που απαιτείται για σταθεροποίηση της τάσης.

«Μέχρι τότε, οι ανοδικές κινήσεις της αγοράς πιθανότατα θα θεωρούνται προσωρινές διορθώσεις μέσα σε ευρύτερη καθοδική τάση», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι αν αυτό το μοτίβο συνεχιστεί, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θεμέλιο για μια πιο ανθεκτική ανοδική πορεία, εφόσον βελτιωθούν οι μακροοικονομικές και ρευστοτικές συνθήκες.

Τα μάκρο στηρίζουν τα risk asset

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η βελτίωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και η υποχώρηση των ανησυχιών για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ οδηγούν σε άνοδο τις μετοχές.

Ο χρυσός έχει πέσει πάνω από 2% στα 4.265 δολάρια, καθώς τα κεφάλαια κατευθύνονται ξανά προς τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία (risk assets).

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 108.490,23 δολάρια με ημερήσιες απώλειες γύρω στο 2,3%.

Μετά από αυτήν τη «βουτιά», η κεφαλαιοποίησή του έχει μειωθεί περίπου στα 2,14 τρισ. δολάρια, ενώ το μερίδιο του στην αγορά (dominance) ανέρχεται περίπου στο 58%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κινείται στα 3.894,24 δολάρια, με απώλειες 3,54% και το Solana χάνει 3,04% στα 186,43 δολάρια.

Το XRP διαπραγματεύεται με πιο περιορισμένες απώλειες (-0,76%) στα 2,44 δολάρια, ενώ το Dogecoin και το Cardano χάνουν 2,9% στο 0,1945 δολάριο και 3,18% στο 0,6454 δολάριο, αντίστοιχα.

Παράλληλα, το Litecoin πέφτει κατά 1,85% στα 92,85 δολάρια, το Shiba Inu σημειώνει χασούρα 2,82% στο 0,00001001 δολάριο και το Monero χάνει 2,15% στα 313,01 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αγγίζει τα 3,766 τρισ. δολάρια, με απώλειες κοντά στο 2,5%.