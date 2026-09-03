Βαρδακαστάνης: Δική μας ιστορική ευθύνη να μετατρέψουμε την ιστορική παρακαταθήκη σε νέα προοπτική για τη χώρα

Ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, προλόγισε τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.

Στην προσφώνησή του ο κ. Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε στον ιστορικό και δημοκρατικό ρόλο της Κρήτης, συνδέοντάς την με προσωπικότητες όπως ο Βενιζέλος, ο Καζαντζάκης, ο Θεοτοκόπουλος και ο Ξυλούρης.

Στην συνέχεια, τόνισε τη σημασία της 3ης Σεπτεμβρίου 1974, υπογραμμίζοντας ότι η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ έδωσε πολιτική έκφραση σε κοινωνικές ομάδες που βρίσκονταν στο περιθώριο και διεκδικούσαν δικαιώματα, αξιοπρέπεια και συμμετοχή, ενώ έκανε αναφορά στην ιστορική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στις κοινωνικές αλλαγές και κατακτήσεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Ολόκληρη η προσφώνηση του Ιωάννη Βαρδακαστάνη έχει ως εξής:

«Πολίτες της Κρήτης,

Εδώ, στην Κρήτη των διαχρονικών κοινωνικών, δημοκρατικών και πατριωτικών αγώνων, εδώ στην Κρήτη του Θεοτοκόπουλου, του Καζαντζάκη, του Βενιζέλου και του Ξυλούρη, συναντιόμαστε σήμερα στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου για κάτι που ξεπερνά μια επέτειο.

Συναντιόμαστε για να τιμήσουμε μια ανάγκη της κοινωνίας που έγινε ιστορία. Μια ιστορία 52 χρόνων, γεμάτη αγώνες, μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και κατακτήσεις που σημάδεψαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Μια διαδρομή άρρηκτα δεμένη με τις ελπίδες, τις διεκδικήσεις και την πρόοδο του ελληνικού λαού.

Υπάρχουν ημερομηνίες που καταγράφονται στην Ιστορία. Και υπάρχουν ημερομηνίες που εξακολουθούν να τη διαμορφώνουν.

Η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 είναι μία από αυτές.

Γιατί εκείνη την ημέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ανακοίνωσε απλά την ίδρυση ενός κόμματος. Γιατί εκείνη την ημέρα κοινωνικές & πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο περιθώριο, απέκτησαν πολιτική έκφραση. Άνθρωποι που για δεκαετίες βρίσκονταν στο περιθώριο, που διεκδικούσαν φωνή, δικαιώματα, αξιοπρέπεια και συμμετοχή.

Οι μη προνομιούχοι Έλληνες.

Αυτοί βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας μεγάλης δημοκρατικής και κοινωνικής αλλαγής που άφησε βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα.

Όμως την Ιστορία δεν την τιμάς μόνο κοιτάζοντας πίσω. Την τιμάς όταν δίνεις στις αξίες της σύγχρονο περιεχόμενο.

Και αυτή είναι η δική μας ευθύνη σήμερα: να ενώσουμε ξανά κοινωνικές δυνάμεις, γενιές και δημιουργικούς ανθρώπους σε μια νέα μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία.

Γιατί με το ΠΑΣΟΚ μεγάλωσαν γενιές Ελλήνων. Γενιές που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, απέκτησαν δικαιώματα, ευκαιρίες και τη δυνατότητα να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο, γι ‘αυτούς και για τα παιδιά τους.

Σήμερα, έχουμε τη δική μας ιστορική ευθύνη: να ενώσουμε την εμπειρία των παλαιότερων με τις προσδοκίες των νεότερων. Να μετατρέψουμε την ιστορική παρακαταθήκη σε νέα προοπτική για τη χώρα.

Και έχουμε έναν Πρόεδρο που συμβολίζει αυτή τη συνέχεια. Έναν άνθρωπο από τα σπλάχνα της παράταξης και από τα σπλάχνα της Κρήτης. Έναν άνθρωπο της νέας γενιάς του ΠΑΣΟΚ, που γνωρίζει από πού ερχόμαστε και έχει το όραμα και το σχέδιο να μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε να πάμε.

Σας μεταφέρω το θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό του Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού της χώρας, του Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του πρώην Προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη.

Φίλες και φίλοι,

Εδώ στην πλατεία Ελευθερίας που βροντοφώναξε «Ανδρέα η Κρήτη, σε θέλει κυβερνήτη», εδώ σήμερα καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκο Ανδρουλάκη!».