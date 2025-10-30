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Ο Πάουελ χάλασε το «πάρτυ» και στα crypto – Η αγορά έχασε $80 δισ. σε μία ημέρα
Νομίσματα
14:10 - 30 Οκτ 2025

Ο Πάουελ χάλασε το «πάρτυ» και στα crypto – Η αγορά έχασε $80 δισ. σε μία ημέρα

Reporter.gr Newsroom
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Οι δηλώσεις του διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τάραξαν τους επενδυτές και στην αγορά κρυπτογράφησης, με τα crypto να δυσκολεύονται να βρουν σταθερό έδαφος και να σημειώνουν νέες απώλειες, παρά τις γενικότερες θετικές τάσεις στα μάκρο.  

Η ευρύτερη αγορά χάνει από το πρωί της Πέμπτης (30/10) γύρω στο 1,7% όπως δείχνει ο δείκτης CoinDesk 20, ενώ ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης σημειώνει απώλειες κοντά στο 3%.

Συνολικά, η αναστάτωση που προκάλεσε ο Πάουελ οδήγησε σε μεγάλες εκκαθαρίσεις στα crypto τις τελευταίες 24 ώρες. Παράλληλα, οι μετοχές σημείωσαν μικρές απώλειες, ενώ ο χρυσός δυσκολεύεται να παραμείνει πάνω από τα 4.000 δολάρια.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Bitcoin διαπραγματεύεται περίπου 13% κάτω από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε πριν από λιγότερο από ένα μήνα. Σύμφωνα με την QCP Capital, αυτό οφείλεται στο ότι ο ενθουσιασμός στην αγορά έχει μετριαστεί.

«Η απότομη πτώση της 10ης Οκτωβρίου έκανε τόσο τους ιδιώτες όσο και τους θεσμικούς παίκτες προσεκτικούς, και η ρευστότητα στο order book δεν έχει ακόμη ανακάμψει», δήλωσαν οι αναλυτές της εταιρείας και σημείωσαν ότι «τα ταμεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DATs) προσθέτουν πίεση πώλησης, καθώς πολλά διαπραγματεύονται κάτω από 1 mNAV».

Στο μεταξύ, η λήξη των 13 δισ. δολαρίων σε options την Παρασκευή προσθέτει περαιτέρω πίεση στις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με δεδομένα της Deribit, οι market makers εκτίθενται σε αρνητικό gamma σε τιμές strike μεταξύ 100.000 δολαρίων και 111.000 δολαρίων.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» με απώλειες 2,96% στα 109.861 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 2,19 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά στο 58%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum βρίσκεται στα 3.88 δολάρια με απώλειες 3,18% και το Solana «παίζει» επίσης στα κόκκινα με χασούρα 3,92% που το φέρνει στα 192,31 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Dogecoin κυμείνεται στο 0.1886 δολάρια με απώλειες 4% και τo Cardano στο 0.6307 χάνοντας 3,3%.

Την ίδια μοίρα έχει και το Litecoin που πέφτει κατά 2,56% στα 96,8 δολάρια και το Monero που υποχωρεί κατά 4,76% στα 325,7 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει χάσει περίπου 80 δισ. δολάρια μέσα σε μια ημέρα, με αποτέλεσμα να πέσει στα 3,810 τρισ. δολάρια (σύμφωνα με το CoinGecko).

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 14:16
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