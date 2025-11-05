ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μικρή ανάκαμψη για το Bitcoin αλλά χωρίς δυναμική - ASTER και HYPE οδηγούν τα Altcoins
Νομίσματα
14:57 - 05 Νοε 2025

Μικρή ανάκαμψη για το Bitcoin αλλά χωρίς δυναμική - ASTER και HYPE οδηγούν τα Altcoins

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τιμή του Bitcoin σημείωσε χθες μία απότομη πτώση, κάτω από τα $99.000, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών. Σήμερα 5/11 ανέκαμψε από τα 100.000 δολάρια αλλά δεν δείχνει τάσεις σταθερότητας. 

Πιο αναλυτικά, σήμερα το Bitcoin ανέκαμψε πάνω από τα $100.000 αλλά το μεσημέρι της Τετάρτης αρχίζει να χάνει εκ νέου τη δυναμική του παρουσιάζοντας απώλειες 1,35% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102.557,20 δολάρια.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, το BTC είχε προσεγγίσει την αντίσταση των $116.000. Μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, το νόμισμα κατρακύλησε κάτω από τα $107.000, κυρίως μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για μείωση επιτοκίων.

Το BTC ανέκτησε κάπως έδαφος μέχρι το Σαββατοκύριακο, κυμαινόμενο μεταξύ $110.000 και $111.000. Τη Δευτέρα σημειώθηκε νέα πτώση στα $104.000, ενώ την Τρίτη η τιμή κατρακύλησε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας κάτω από τα $100.000 και βυθιζόμενο στο χαμηλότερο επίπεδο $98.990. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο από τα μέσα Ιουνίου, προκαλώντας ανησυχίες ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση bear market.

Οι αγοραστές επέμβησαν στη συνέχεια, με αποτέλεσμα το BTC να ανακάμψει ελαφρά και να φτάσει λίγο πάνω από τα $101.000, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του υποχώρησε στα $2,020 τρισ.. Παράλληλα, η κυριαρχία του BTC πάνω στα altcoins αυξήθηκε περαιτέρω στο 58,6%.

HYPE και ASTER «πρωτεργάτες» στην ανάκαμψη των altcoins

Η πτώση αυτή του κυρίαρχου κρυπτονομίσματος επηρέασε και πολλά altcoins, συμπεριλαμβανομένου του Ethereum (ETH), το οποίο βρέθηκε αρνητικό για το έτος, χάνοντας όλα του τα κέρδη. Το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώνει απώλειες 4,79% στα 3,345.33 δολάρια, παραμένοντας το χειρότερο σε απόδοση μεγάλο-cap altcoin.

Αρνητικά κινούνται επίσης το XRP με απώλειες 0,87% στα 2,25 δολάρια, το BNB με πτώση 0,27% στα 951,91 δολάρια, το SOL με απώλειες 2,16% στα 157,94 δολάρια, το DOGE με πτώση 0,07 στο 0,1643 δολάριο, το ADA με πτώση 0,36% στο 0,5384 δολάριο, το LINK με απώλειες 0,31% στα 14,92 δολάρια και το XLM με πτώση 0,15% στο 0,2758 δολάριο.

Ωστόσο, ορισμένα κρυπτονομίσματα παρουσίασαν εντυπωσιακή ανάκαμψη στη διάρκεια της νύχτας, με πρωταγωνιστές τα ASTER με κέρδη 13,90% στα 1,05 δολάρια και το HYPE με κέρδη 8,84% στα 41,22 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων κατρακύλησε πάνω από $400 δισ. μέσα σε δύο ημέρες πριν ανακάμψει στα $3,450 τρισ. μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων φαίνεται να μπαίνει σε φάση αυξημένης μεταβλητότητας, με το BTC να παραμένει κλειδί για την κατεύθυνση των αγορών και τα altcoins να ακολουθούν, ενώ ASTER και HYPE ξεχωρίζουν ως πρωταγωνιστές της πρόσφατης ανάκαμψης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στη βιομηχανική παραγωγή με άνοδο 0,7% τον Απρίλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στη βιομηχανική παραγωγή με άνοδο 0,7% τον Απρίλιο

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin
Νομίσματα

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin

Κάτω από τα $80.000 το Bitcoin λόγω πληθωριστικού «σοκ» και γεωπολιτικής έντασης
Νομίσματα

Κάτω από τα $80.000 το Bitcoin λόγω πληθωριστικού «σοκ» και γεωπολιτικής έντασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ