Μικρή ανάκαμψη για το Bitcoin αλλά χωρίς δυναμική - ASTER και HYPE οδηγούν τα Altcoins

Η τιμή του Bitcoin σημείωσε χθες μία απότομη πτώση, κάτω από τα $99.000, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών. Σήμερα 5/11 ανέκαμψε από τα 100.000 δολάρια αλλά δεν δείχνει τάσεις σταθερότητας.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το Bitcoin ανέκαμψε πάνω από τα $100.000 αλλά το μεσημέρι της Τετάρτης αρχίζει να χάνει εκ νέου τη δυναμική του παρουσιάζοντας απώλειες 1,35% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102.557,20 δολάρια.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, το BTC είχε προσεγγίσει την αντίσταση των $116.000. Μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, το νόμισμα κατρακύλησε κάτω από τα $107.000, κυρίως μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για μείωση επιτοκίων.

Το BTC ανέκτησε κάπως έδαφος μέχρι το Σαββατοκύριακο, κυμαινόμενο μεταξύ $110.000 και $111.000. Τη Δευτέρα σημειώθηκε νέα πτώση στα $104.000, ενώ την Τρίτη η τιμή κατρακύλησε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας κάτω από τα $100.000 και βυθιζόμενο στο χαμηλότερο επίπεδο $98.990. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο από τα μέσα Ιουνίου, προκαλώντας ανησυχίες ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση bear market.

Οι αγοραστές επέμβησαν στη συνέχεια, με αποτέλεσμα το BTC να ανακάμψει ελαφρά και να φτάσει λίγο πάνω από τα $101.000, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του υποχώρησε στα $2,020 τρισ.. Παράλληλα, η κυριαρχία του BTC πάνω στα altcoins αυξήθηκε περαιτέρω στο 58,6%.

HYPE και ASTER «πρωτεργάτες» στην ανάκαμψη των altcoins

Η πτώση αυτή του κυρίαρχου κρυπτονομίσματος επηρέασε και πολλά altcoins, συμπεριλαμβανομένου του Ethereum (ETH), το οποίο βρέθηκε αρνητικό για το έτος, χάνοντας όλα του τα κέρδη. Το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώνει απώλειες 4,79% στα 3,345.33 δολάρια, παραμένοντας το χειρότερο σε απόδοση μεγάλο-cap altcoin.

Αρνητικά κινούνται επίσης το XRP με απώλειες 0,87% στα 2,25 δολάρια, το BNB με πτώση 0,27% στα 951,91 δολάρια, το SOL με απώλειες 2,16% στα 157,94 δολάρια, το DOGE με πτώση 0,07 στο 0,1643 δολάριο, το ADA με πτώση 0,36% στο 0,5384 δολάριο, το LINK με απώλειες 0,31% στα 14,92 δολάρια και το XLM με πτώση 0,15% στο 0,2758 δολάριο.

Ωστόσο, ορισμένα κρυπτονομίσματα παρουσίασαν εντυπωσιακή ανάκαμψη στη διάρκεια της νύχτας, με πρωταγωνιστές τα ASTER με κέρδη 13,90% στα 1,05 δολάρια και το HYPE με κέρδη 8,84% στα 41,22 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων κατρακύλησε πάνω από $400 δισ. μέσα σε δύο ημέρες πριν ανακάμψει στα $3,450 τρισ. μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων φαίνεται να μπαίνει σε φάση αυξημένης μεταβλητότητας, με το BTC να παραμένει κλειδί για την κατεύθυνση των αγορών και τα altcoins να ακολουθούν, ενώ ASTER και HYPE ξεχωρίζουν ως πρωταγωνιστές της πρόσφατης ανάκαμψης.