ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Επιμένει στη στρατηγική έκδοσης ομολόγων – Η απάντηση για το χρέος
Ειδήσεις
20:55 - 07 Οκτ 2026

Γαλλία: Επιμένει στη στρατηγική έκδοσης ομολόγων – Η απάντηση για το χρέος

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Δεν προτίθεται να αλλάξει τη στρατηγική της στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων η Γαλλία, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι το Παρίσι εξετάζει την έκδοση περισσότερου βραχυπρόθεσμου χρέους.

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί την ευελιξία που διαθέτει κατά τις δημοπρασίες κρατικών τίτλων, προσαρμόζοντας τις εκδόσεις στη ζήτηση των επενδυτών.

Οι διευκρινίσεις ήρθαν μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις εκδόσεις βραχυπρόθεσμου χρέους, μετά το πρόσφατο κύμα πωλήσεων που έχει πλήξει κυρίως τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. Το δημοσίευμα επικαλούνταν συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Η στρατηγική έκδοσης χρέους της Γαλλίας ακολουθεί τη ζήτηση των επενδυτών», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε σχόλια που απέστειλε στο Bloomberg.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη στρατηγική «μας επιτρέπει να έχουμε ευελιξία όταν αποφασίζουμε ποια συγκεκριμένα ομόλογα σκοπεύουμε να εκδώσουμε στις δημοπρασίες, ώστε να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ζήτηση».

Το υπουργείο υπογράμμισε παράλληλα ότι η έκδοση μικρότερου όγκου τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή ομολόγων 30 ετών και άνω, αποτελεί ήδη μέρος αυτής της προσέγγισης και δεν συνιστά αλλαγή στρατηγικής.

«Το γεγονός ότι έχουμε εκδώσει μικρότερο όγκο τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, 30 ετών και άνω, αντανακλά αυτή τη στρατηγική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ομολόγων και ειδικότερα με τα υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων. Όπως ανέφερε, οι βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς έχουν μεταφέρει ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται χαμηλότερη ζήτηση για τους συγκεκριμένους τίτλους.

«Σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων, οι βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς μάς έχουν μεταφέρει ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται χαμηλότερη ζήτηση για αυτά τα ομόλογα», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της αγοράς

Οι δηλώσεις του Λεσκίρ, όπως μεταδόθηκαν από τον Τύπο, είχαν αρχικά θετική επίδραση στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, με το ασφάλιστρο απόδοσης του γαλλικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου να υποχωρεί.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση δεν διατηρήθηκε. Το spread επανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα και έκλεισε 12 μονάδες βάσης υψηλότερα, στις 140 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, τα futures των γαλλικών κρατικών ομολόγων διατήρησαν τις απώλειές τους και μετά τη μετάδοση από το Bloomberg της θέσης του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη στρατηγική έκδοσης κρατικού χρέους.

Με αυτόν τον τρόπο, το Παρίσι επιχειρεί να αποσαφηνίσει ότι η διαφοροποίηση του όγκου των εκδόσεων ανά διάρκεια αποτελεί μέρος της υφιστάμενης ευελιξίας της στρατηγικής διαχείρισης του γαλλικού χρέους και όχι αλλαγή κατεύθυνσης ως απάντηση στις πρόσφατες πιέσεις στην αγορά ομολόγων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Intracom: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Ανακοινώσεις

Intracom: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα
Ειδήσεις

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα

Γκεοργκίεβα: Το AI αποτελεί τόσο ελπίδα όσο και κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία
Ειδήσεις

Γκεοργκίεβα: Το AI αποτελεί τόσο ελπίδα όσο και κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία

Γαλλία: Οι μαθητικές κινητοποιήσεις εκφράζουν ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται
Ειδήσεις

Γαλλία: Οι μαθητικές κινητοποιήσεις εκφράζουν ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 21:08

Capital Maritime: Δημόσια προσφορά έως €300 εκατ. – Στην Euronext Athens έως 142 εκατ. μετοχές

Υγεία
07/10/2026 - 21:00

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης: Οι παθήσεις που απειλούν τα μάτια – Γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη

Ειδήσεις
07/10/2026 - 20:55

Γαλλία: Επιμένει στη στρατηγική έκδοσης ομολόγων – Η απάντηση για το χρέος

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 20:42

Intracom: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Πολιτική
07/10/2026 - 20:39

Τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ στα νησιά και επιδότηση 0,50€/λίτρο στα καύσιμα των αλιέων

Ναυτιλία
07/10/2026 - 20:35

Ελλάδα-ΗΠΑ: Υπεγράφη η συμφωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας για την αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών

Οικονομία
07/10/2026 - 20:30

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για την επιδότηση από 15 Οκτωβρίου – Πώς θα εφαρμοστεί

Πολιτική
07/10/2026 - 20:28

Μητσοτάκης – Ρούμπιο: «Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ειδήσεις
07/10/2026 - 20:23

Σφοδρή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, στα γενέθλια του Πούτιν

Χρηματιστήρια
07/10/2026 - 20:11

Στο κόκκινο οι Ευρωπαϊκές αγορές: Ομόλογα και πετρέλαιο έφεραν ισχυρές πιέσεις

Πολιτική
07/10/2026 - 19:58

Ανδρουλάκης στην ΚΟ: Δεν θα αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω – Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις

Υγεία
07/10/2026 - 19:33

Υπουργείο Υγείας: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ισραηλινή Sheba Medical Center

Πολιτική
07/10/2026 - 19:10

Ρούμπιο από την Πνύκα: Υπόδειγμα συμμάχου η Ελλάδα, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη

Ειδήσεις
07/10/2026 - 18:58

Στενά του Ορμούζ: Σε επίπεδα-ρεκόρ οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/10/2026 - 18:57

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Η Ελλάδα είναι φυσική πύλη ενέργειας για τις ευρωπαϊκές αγορές

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 18:55

Euronext Athens: Η VERALLIS κάνει πρεμιέρα στην EN.A. Growth στις 9/10 – Στα €0,95 η μετοχή

Ειδήσεις
07/10/2026 - 18:53

Πώς σχολιάζουν τα διεθνή μέσα την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/10/2026 - 18:43

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Στα €1,3 δισ. οι επενδύσεις στην τεχνολογία την τελευταία πενταετία

Ειδήσεις
07/10/2026 - 18:31

ΣτΕ: Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στου Μακρυγιάννη

Ειδήσεις
07/10/2026 - 18:28

Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ): Νέο ΔΣ μετά την αποχώρηση του Παντελή Τζωρτζάκη

Ομόλογα
07/10/2026 - 18:24

Σε νέο υψηλό 24 ετών η απόδοση του 10ετούς και του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 18:22

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για Capital Maritime Finance

Πολιτική
07/10/2026 - 18:10

Η Ελεονώρα Μελέτη κάνει λόγο για διαστρέβλωση της παρέμβασής της από αριστερά μέσα ενημέρωσης

Ειδήσεις
07/10/2026 - 18:09

Metron Analysis: Η Αθήνα προκαλεί «άγχος» στο 66% των Ελλήνων

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:55

Ερντογάν για το σκάνδαλο των funds: Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στα τουρκικά δικαστήρια

Σχόλια Αγοράς
07/10/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: «Βουτιά» 2,4% με απώλειες άνω του 4% στις τράπεζες

Ναυτιλία
07/10/2026 - 17:48

Το Βερολίνο κλείνει τον δρόμο της COSCO προς τη γερμανική ενδοχώρα

Οικονομία
07/10/2026 - 17:47

Πιερρακάκης: €800 δισ. πρόσθετες επενδύσεις χρειάζεται η Ευρώπη – Να συνδέσουμε τις αποταμιεύσεις με τις ευκαιρίες

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:35

Σρέντερ: Με χειροκροτήματα η υποδοχή του σε ρωσικό σούπερ μάρκετ – Νέα θέση στην Hyperglobus

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:31

Λεπέν υπέρ Μπαρντελά: Έχει 1000% την εμπιστοσύνη μου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ