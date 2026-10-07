Γαλλία: Επιμένει στη στρατηγική έκδοσης ομολόγων – Η απάντηση για το χρέος

Δεν προτίθεται να αλλάξει τη στρατηγική της στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων η Γαλλία, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι το Παρίσι εξετάζει την έκδοση περισσότερου βραχυπρόθεσμου χρέους.

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί την ευελιξία που διαθέτει κατά τις δημοπρασίες κρατικών τίτλων, προσαρμόζοντας τις εκδόσεις στη ζήτηση των επενδυτών.

Οι διευκρινίσεις ήρθαν μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις εκδόσεις βραχυπρόθεσμου χρέους, μετά το πρόσφατο κύμα πωλήσεων που έχει πλήξει κυρίως τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. Το δημοσίευμα επικαλούνταν συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Η στρατηγική έκδοσης χρέους της Γαλλίας ακολουθεί τη ζήτηση των επενδυτών», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών σε σχόλια που απέστειλε στο Bloomberg.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη στρατηγική «μας επιτρέπει να έχουμε ευελιξία όταν αποφασίζουμε ποια συγκεκριμένα ομόλογα σκοπεύουμε να εκδώσουμε στις δημοπρασίες, ώστε να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ζήτηση».

Το υπουργείο υπογράμμισε παράλληλα ότι η έκδοση μικρότερου όγκου τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή ομολόγων 30 ετών και άνω, αποτελεί ήδη μέρος αυτής της προσέγγισης και δεν συνιστά αλλαγή στρατηγικής.

«Το γεγονός ότι έχουμε εκδώσει μικρότερο όγκο τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, 30 ετών και άνω, αντανακλά αυτή τη στρατηγική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ομολόγων και ειδικότερα με τα υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων. Όπως ανέφερε, οι βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς έχουν μεταφέρει ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται χαμηλότερη ζήτηση για τους συγκεκριμένους τίτλους.

«Σε ένα περιβάλλον υψηλότερων αποδόσεων, οι βασικοί διαπραγματευτές της αγοράς μάς έχουν μεταφέρει ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται χαμηλότερη ζήτηση για αυτά τα ομόλογα», πρόσθεσε.

Η αντίδραση της αγοράς

Οι δηλώσεις του Λεσκίρ, όπως μεταδόθηκαν από τον Τύπο, είχαν αρχικά θετική επίδραση στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, με το ασφάλιστρο απόδοσης του γαλλικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου να υποχωρεί.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση δεν διατηρήθηκε. Το spread επανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα και έκλεισε 12 μονάδες βάσης υψηλότερα, στις 140 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, τα futures των γαλλικών κρατικών ομολόγων διατήρησαν τις απώλειές τους και μετά τη μετάδοση από το Bloomberg της θέσης του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών ότι δεν υπάρχει αλλαγή στη στρατηγική έκδοσης κρατικού χρέους.

Με αυτόν τον τρόπο, το Παρίσι επιχειρεί να αποσαφηνίσει ότι η διαφοροποίηση του όγκου των εκδόσεων ανά διάρκεια αποτελεί μέρος της υφιστάμενης ευελιξίας της στρατηγικής διαχείρισης του γαλλικού χρέους και όχι αλλαγή κατεύθυνσης ως απάντηση στις πρόσφατες πιέσεις στην αγορά ομολόγων.